Primer balance antes del eclipse: un denunciado por usar una motosierra en el monte y un hospital de campaña desplazado por el incendio del parking de Peñíscola

Un hombre ha incumplido este miércoles en la Serra d'Irta la prohibición de hacer fuego en jornada de riesgo extremo de incendios, algo que las autoridades habían especificado expresamente para evitar más complicaciones en el operativo especial de seguridad del día del eclipse. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha indicado que se trata de un varón que se encontraba con una motosierra en dicha zona montañosa y por tanto ha recibido la preceptiva denuncia por parte de los agentes.

Mientras tanto, en Alcalà de Xivert-Alcossebre, unas 50 personas han sido desalojadas al tratar de acceder a la zona de la ermita, tal y como ha explicado Valderrama en unas declaraciones después del Cecopi celebrado esta tarde, en un balance de la situación antes del eclipse.

Por otro lado, el incendio de un parking irregular en un descampado de Peñíscola, donde han ardido 34 coches y se han registrado varios heridos, ha obligado a mover el hospital de campaña del observatorio del eclipse de dicha localidad, que estaba situado a 200 metros, para atender a las personas que presentaban algún tipo de problema.

"El dispositivo está preparado y dimensionado para esto", ha subrayado Valderrama al ser preguntado sobre estos sucesos imprevistos.