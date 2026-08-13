Del búho real al halcón peregrino: Así impacta el incendio de la Serra d'Espadà en la biodiversidad

La organización SEO/Birdlife ha expresado este jueves su preocupación por las consecuencias ambientales del incendio declarado el pasado 25 de julio en el término de la Vall d'Uixó, que quedó controlado el 4 de agosto y que ha calcinado algo más de 9.500 hectáreas, con un perímetro de 89 kilómetros, con afectación directa a la ZEC y ZEPA Serra d'Espadà, a la IBA (Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad) de esta zona y a cerca de 3.750 hectáreas de este parque natural, lo que supone aproximadamente el 12 por ciento de la superficie total del espacio protegido.

Aunque el incendio no se inició en el corazón del parque natural, su evolución terminó afectando sectores "de elevado interés ecológico", por la madurez de sus ecosistemas forestales, según ha informado la organización en un comunicado. Entre los hábitats afectados se encuentran pinares maduros de pino carrasco, formaciones de matorral y maquia mediterránea, así como alcornocales, aunque en menor medida, uno de los elementos "más singulares y valiosos" de la Serra d'Espadà.

Asimismo, y según imágenes de satélite, dentro del perímetro del incendio, se localizan las microrreservas de flora Penya del Castell y Penyalba, donde aparecen varios hábitats de interés (como son pastizales mediterráneos, pinares mediterráneos endémicos, o comunidades rupícolas de roquedos silíceos y calizos).

La pérdida de cobertura vegetal en una superficie tan extensa "incrementará además el riesgo de erosión, especialmente en zonas de pendiente, y puede comprometer la capacidad de regeneración natural en aquellas áreas donde la severidad del fuego haya sido elevada", ha advertido SEO/BirdLife.

Del búo real al halcón peregrino

La zona afectada alberga la ZEPA Serra de Espadà, declarada por la importancia de sus poblaciones de aves rapaces, por lo que avisa que pueden haberse visto afectadas aves como búho real, la culebrera europea, el halcón peregrino, el gavilán común y el cernícalo vulgar. Por ello, considera que será necesario evaluar "en detalle" la incidencia sobre territorios reproductores, áreas de campeo y disponibilidad futura de alimento.

Además de las rapaces, el incendio ha afectado al hábitat de numerosas especies forestales y de matorral mediterráneo como herrerillo capuchino, agateador común, arrendajo, curruca cabecinegra, curruca capirotada, mirlo común, petirrojo o pinzón vulgar, así como de especies ligadas a mosaicos agroforestales y claros forestales como perdiz roja, abejaruco europeo, alcaudón común y tórtola europea.

El incendio se produjo además en plena época de reproducción y dependencia juvenil para muchas especies, por lo que es probable que se haya producido "mortalidad direct"a de ejemplares jóvenes y pérdida de áreas de alimentación "fundamentales" para el éxito reproductor de la temporada.

Necesidad de restauración

SEO/BirdLife ha subrayado que los impactos de un gran incendio forestal no finalizan con la extinción de las llamas. La recuperación ecológica de espacios tan extensos requerirá "años" de seguimiento y actuaciones basadas en criterios científicos.

La organización considera prioritario evaluar la severidad real del incendio y su impacto sobre los hábitats protegidos; identificar posibles afecciones a especies amenazadas; evitar actuaciones de restauración agresivas que dificulten la regeneración natural de los ecosistemas mediterráneos; prevenir procesos erosivos y la degradación posterior del suelo; reforzar el seguimiento de la biodiversidad en las zonas afectadas durante los próximos años e impulsar una gestión forestal preventiva que favorezca paisajes más resilientes frente a incendios de gran magnitud.