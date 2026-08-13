Castellón pierde 3 plazas de formación de matronas: estas serán las consecuencias

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado este jueves que la pérdida de 3 plazas de formación sanitaria especializada (EIR) en Castellón, según la oferta prevista para 2027, "agrava" la situación actual de escasez de matronas. Una situación que impacta también a nivel autonómico, donde dejarán de ofertarse 17 plazas.

SATSE denuncia en un comunicado el "grave retroceso que supone la decisión de no ofertar plazas acreditadas, más aún en un contexto marcado por el déficit estructural de profesionales y las crecientes dificultades para cubrir las necesidades asistenciales".

Según la oferta formativa prevista para 2027, no se podrá optar a 17 plazas de matrona que ya cuentan con la correspondiente acreditación docente, señala el sindicado.

En concreto, se perderán plazas ubicadas en los Departamentos de salud de Elche (4), Vinalopó (1) , Sant Joan d´Alacant (2), Castellón (3), Ribera (1), La Fe (4), Xátiva (1) y Departamento del General de Valencia (1).

Déficit estructural

SATSE recuerda que ha denunciado repetidamente el "alarmante déficit estructural de matronas, acompañado de un exceso de temporalidad en las contrataciones, con la consecuente sobrecarga laboral para las profesionales".

Advierte de que la pérdida de estas 17 plazas de formación especializada suponen "un freno a la incorporación de futuras profesionales, precisamente cuando el sistema sanitario afronta serias dificultades para sustituir bajas, vacaciones y otros permisos y necesidades asistenciales básicas".

"La salud de las mujeres en la Comunitat Valenciana está en riesgo", advierten.

Cifras alejadas de los requisitos de la OMS

Según datos de esta entidad, en algunos departamentos de salud de la Comunitat existe una ratio de una matrona por cada 1.286 mujeres en edad fértil, "una cifra muy alejada de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud", que establece una ratio de referencia de una matrona por cada 400 mujeres de entre 15 y 45 años para garantizar una atención segura y de calidad.

En la provincia de Castellón hay 67 matronas en activo. Un estudio reflejaba, hace un año, que la provincia precisaría triplicar la cifra para cumplir ratios.

"Esta situación refleja la magnitud de la carencia existente y la necesidad imperiosa de incrementar, y no reducir, la formación de nuevas especialistas de enfermería", añade.

La organización sindical recuerda que, de forma habitual y reiterada, los departamentos de salud encuentran serias dificultades para cubrir vacaciones, permisos, reducciones de jornada y otras sustituciones debido al agotamiento o insuficiente disponibilidad de las bolsas de empleo de matronas.

"Cada verano se repiten los mismos problemas para garantizar la cobertura asistencial en áreas tan sensibles como la atención al parto, el seguimiento del embarazo o las urgencias ginecológicas2, advierte.

Consecuencias en la atención

Según el sindicato, esta escasez de profesionales tiene consecuencias directas tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria.

"En los centros de salud condiciona el seguimiento del embarazo, los talleres de educación maternal, la promoción de la salud sexual y reproductiva y la atención integral a la mujer", indica.

En el ámbito hospitalario, agrega, "se traduce en una mayor presión asistencial, reduciendo el tiempo dedicado a cada paciente y dificultando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad durante el embarazo, el parto y el puerperio".

El sindicato defiende que la solución al déficit de matronas pasa por una estrategia integral que incluya el aprovechamiento de todas las plazas EIR acreditadas; la creación de nuevas plazas estructurales; el impulso del empleo estable mediante ofertas públicas periódicas suficientes y unas condiciones laborales adecuadas que permitan atraer y retener profesionales.

Por todo ello, exige a las administraciones sanitarias que rectifiquen la planificación de plazas EIR y aprovechen al máximo toda la capacidad docente acreditada en la comunidad valenciana.

"Invertir en la formación de nuevas matronas no es un gasto, sino una necesidad estratégica para garantizar una atención segura, cercana y de calidad a las mujeres", defiende.