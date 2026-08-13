Castellón ratifica un eclipse de éxito: día de "excepción" para la economía y sin incidentes graves

Castellón ha ratificado este jueves el éxito del eclipse solar total ante la ausencia de incidentes greves y por su impacto favorable sobre la economía de la provincia ante las miles de personas que se echaron a las calles para disfrutar de este fenómeno astronómico único.

Las autoridades, en sus balances oficiales, han destacado en especial la ausencia de problemas durante la tarde-noche. Según la Conselleria de Sanitat, de las 20 intervenciones contabilizadas por el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (Sescv) en toda la autonomía, apenas dos corresponden a la provincia de Castellón. Se trata de una lipotimia en Orpesa, así como de una caída en una zona forestal de Llucena, en la que también intervino el Consorcio Provincial de Bomberos para ayudar a evacuar a la personas afectada, tal y como ya recogió este diario.

Sin problemas de oftalmología

En el Hospital Provincial, centro de referencia en materia de oftalmología, no se registraron incidencias, aunque si hubo una en un centro de atención primaria en suelo castellonense. A todo ello cabe sumar, aunque no está directamente relacionado con el fenómeno, el incendio de un aparcamiento no oficial en un solar de Peñíscola, que se saldó con 34 vehículos calcinados, horas antes del eclipse y a unos metros de la zona de observación.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha subrayado que el eclipse solar total "ha supuesto un hito histórico desde el punto de vista astronómico, cultural y turístico para la Comunitat Valenciana, con miles de personas siguiendo el fenómeno desde los distintos puntos de observación habilitados”.

Valderrama ha señalado que "la coordinación de los dispositivos, el trabajo de los profesionales de emergencias y seguridad y la colaboración de la ciudadanía permitieron que una jornada de especial relevancia y con una importante afluencia de personas se desarrollara con normalidad y sin incidencias destacables”.

Efecto sobre la actividad

En el ámbito económico, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, ha defendido que la jornada fue "un día excepcional para la economía castellonense" por su dinamización tanto de alojamientos como de establecimientos hoteleros y de la actividad económica en general.

Ante la ausencia de cifras oficiales de asistencia, puesto que el eclipse se siguió desde playas, miradores o cualquier punto que se prestara a ello, otros indicadores muestran la gran participación. Es el caso, por ejemplo, del consumo de datos móviles. Telefónica, en este sentido, detalla que el Grau de Castelló se situó entre los puntos de toda España que más incremento de tráfico experimentaron, de hasta el 97%, junto a Altafulla o Salou (Tarragona), Santander y la Coruña.