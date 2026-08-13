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¿Tu comunidad de vecinos en Castellón tiene una fiesta de verano? Queremos conocerla

Envíanos tus fotos y tu historia a través de WhatsApp al número 680 558 577

Los más pequeños disfrutaron de divertidos juegos tradicionales.

Los más pequeños disfrutaron de divertidos juegos tradicionales. / / GABRIEL UTIEL BLANCO

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Ramón Pérez

Agosto es sinónimo de vacaciones, pero también de tradiciones que se repiten cada año en muchas comunidades de apartamentos de la provincia de Castellón.

Cenas entre vecinos, paellas, verbenas, disfraces, juegos, concursos, fiestas infantiles... Cada residencial tiene su propia forma de celebrar el verano y, en muchos casos, son costumbres que llevan años reuniendo a varias generaciones.

Queremos conocerlas

Si en tu comunidad de vecinos organizáis alguna fiesta o celebración especial durante el verano, mándanos tus fotografías y cuéntanos cómo es vuestra tradición.

Buscamos imágenes tanto actuales como antiguas: queremos ver cómo se han vivido estas fiestas a lo largo de los años y descubrir esas celebraciones que cada agosto vuelven a llenar de vida las urbanizaciones de la provincia.

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📸 Envíanos tus fotos y tu historia. Todos aquellos que quieran podrán enviarnos sus imágenes a través de WhatsApp al número 680 558 577.

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