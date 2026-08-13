Diego y Eva, los bebés de Castellón que llegaron con el eclipse

El 12 de agosto fue una fecha especial para muchas personas que pudieron disfrutar de un eclipse espectacular. Pero para las familias de Diego y Eva, ese día tendrá para siempre un significado todavía más especial: fue el día en que nacieron sus bebés en el Hospital Universitario de La Plana en Vila-real.

Diego nació a las 19:55, hijo de Gorka Jiménez y Gloria Camila Ibáñez. El pequeño tenía previsto nacer el lunes anterior, pero finalmente decidió esperar y llegar al mundo coincidiendo con el eclipse.

Sus padres aseguran que esta coincidencia hace que el nacimiento sea todavía más especial. Mientras muchas personas recordarán el 12 de agosto como el día del eclipse, ellos lo recordarán como el día en que nació su hijo. “Lo que más recordaremos de ese día es el momento de su nacimiento”, ha asegurado Gloria Camila a Mediterráneo.

Aunque no pudieron ver el eclipse, sus familiares les han contado que fue "espectacular". A partir de ahora, aseguran, recordarán siempre este fenómeno con mucho cariño. Eso sí, aunque la fecha sea tan especial, no tienen previsto ponerle ningún apodo relacionado con el eclipse.

El bebe Diego junto a su madre Gloria Camila. / Mediterráneo

La otra protagonista de esta curiosa coincidencia es Eva, que nació a las 20:15. En su caso, la familia estuvo todo el día bromeando con la posibilidad de que naciera precisamente durante el eclipse. Su madre, Cristina Llopis ha contado a Mediterráneo que Eva es su sexta hija y asegura que cuando crezca y le cuente la historia bromeará con sus hermanos diciéndoles que ella tiene algo especial porque nació en un día señalado.

Además, Cristina ha contado que durante la jornada el personal sanitario tuvo mucho trabajo y atendió a numerosas embarazadas y aunque no saben si el eclipse tuvo algo que ver, la coincidencia llamó especialmente su atención. A pesar de la afluencia, ha asegurado que el trato recibido fue extraordinario.

Por otro lado, lamenta haberse perdido un acontecimiento histórico pero asegura que el nacimiento de su hija Eva era muchísimo más importante y especial. La coincidencia incluso hizo que la familia se planteara llamar a la niña Eva Luna, en referencia al eclipse pero finalmente, decidieron mantener su nombre original, aunque la broma familiar ya ha quedado: “Ha nacido nuestra Luna”, ha afirmado emocionada.

Eva junto a sus padres. / Mediterráneo

Así, mientras muchos guardarán el recuerdo del 12 de agosto como el día que tuvo 2 noches, las familias de Diego y Eva tendrán un motivo aún más especial para recordarlo: el día en que los pequeños llegaron al mundo.