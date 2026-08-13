El Hospital de la Plana ha implantado un sistema integral e innovador de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo preparados en el Servicio de Farmacia Hospitalaria y administrados en el Hospital de Día.

La iniciativa supone una transformación profunda del circuito del medicamento al integrar tecnología avanzada de identificación mediante códigos únicos, dispositivos de administración inteligente y verificación personalizada del paciente, garantizando un control exhaustivo en cada fase del proceso clínico.

El nuevo modelo conecta de manera segura y automatizada la prescripción médica, la elaboración farmacéutica y la administración del tratamiento, creando un entorno asistencial digitalizado que minimiza riesgos y refuerza la seguridad del paciente como eje central de la atención sanitaria.

Gracias a la incorporación de bombas inteligentes y sistemas de validación mediante pulseras individualizadas, cada medicamento queda vinculado inequívocamente al paciente correspondiente, asegurando que la información clínica se transmita de forma precisa y verificable en tiempo real. Además, el sistema genera un registro automatizado de cada paso del proceso, consolidando una trazabilidad completa y auditable.

Esta innovación, desarrollada por el Servicio de Farmacia Hospitalaria en estrecha colaboración con el equipo de Enfermería del Hospital de Día, no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que reduce de forma significativa el riesgo de posibles errores de medicación.

Desde su puesta en marcha, el sistema ha recibido una valoración muy positiva tanto por parte de los profesionales sanitarios como de los pacientes, quienes destacan el aumento de la confianza, la transparencia y la seguridad durante la administración de sus tratamientos.

Con esta implantación, el Hospital de la Plana se sitúa a la vanguardia de la innovación sanitaria, consolidando su compromiso con la excelencia clínica, la transformación digital y la protección activa del paciente.