El congreso de cerámica Ignite incorpora a cuatro nuevos patrocinadores

Ignite, el Congreso Internacional de Innovación Cerámica organizado por la Cámara de Comercio de Castellón, continúa ampliando su respaldo empresarial con la incorporación de Lenovo, Magnon, Costa Nova Industria y Zschimmer & Schwarz como patrocinadores de su próxima edición, que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre en Castellón.

La llegada de estas cuatro compañías refuerza el carácter empresarial de un encuentro que busca abordar los principales retos y oportunidades para la industria cerámica. La diversidad de sus actividades reflejan, además, el carácter transversal de cuestiones que afronta actualmente el sector cerámico como la digitalización, la transición energética, la sostenibilidad, la innovación en materiales y la optimización de los procesos productivos.

Lenovo, referente internacional en tecnología, desarrolla dispositivos, infraestructuras y soluciones digitales para empresas y particulares. Su participación consolida la apuesta de Ignite por la innovación y la transformación tecnológica del sector.

En el ámbito energético, Magnon se incorpora como empresa especializada en la generación de energía renovable a partir de biomasa y en el desarrollo de soluciones energéticas para la industria. Su apoyo se suma al compromiso del congreso con el análisis de la transición energética y la descarbonización de los procesos productivos.

Desde Portugal, Costa Nova Industria aporta la visión de un grupo industrial dedicado al diseño y fabricación de productos cerámicos, con presencia en distintos mercados internacionales. Su actividad está estrechamente ligada a la innovación, el diseño y la evolución de las técnicas de producción cerámica.

Por su parte, Zschimmer & Schwarz, compañía química de carácter internacional, desarrolla productos y soluciones para diferentes sectores industriales, entre ellos el cerámico. Su actividad está vinculada a la investigación, la innovación química y la mejora de los procesos y materiales utilizados en la fabricación.

Con la incorporación de estos cuatro nuevos patrocinadores, Ignite sigue impulsando la colaboración entre el conocimiento científico, la experiencia empresarial y la capacidad industrial. Una combinación clave para avanzar hacia una industria cerámica más innovadora, sostenible, digital y preparada para competir en los mercados internacionales.