Nuevo récord de emprendedores en Castellón: cinco nuevas empresas cada día

El mercado laboral de Castellón se encuentra en cifras de récord histórico. Con 272.125 personas afiliadas a la Seguridad Social al cierre de julio (de las que más de 60.000 son autónomos), nunca ha trabajado tanta gente en la provincia. En la misma dinámica se encuentran los emprendedores. El primer semestre ha terminado con la mayor cantidad de constituciones de empresas desde que hay datos disponibles, en 2008, con 885 sociedades mercantiles creadas, lo que supone una mejora del 8,72% respecto a la primera mitad de 2025. Esto supone casi cinco nuevas incorporaciones al día.

Así lo reflejan los números del Instituto Nacional de Estadística (INE). En junio, Castellón registró 88 nuevas empresas, que son la mitad de las creadas en el mismo mes del pasado año. Pese a ello, la suma de todo el semestre arroja un resultado más positivo. Desde el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio, Pilar Querol explica que en los últimos meses "hemos detectado un auge de personas dispuestas a crear una sociedad, y desde aquí hacemos el asesoramiento a todos aquellos que se enfrentan por primera vez a estos trámites".

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra las sociedades mercantiles creadas en Castellón.

Nuevos empresarios

Los perfiles de estos nuevos empresarios son variados. Querol apunta a "asalariados que, además de mantener su puesto de trabajo, quieren abrir una empresa propia y no se acomodan". Siguen tendencias clásicas, como la de quienes dan el paso ante la dificultad de ser contratados por terceros.

Y la responsable del vivero hace referencia a personas venidas de otros países, que ya tenían negocios en sus países y ahora quieren implantarse en su lugar de acogida. Una casuística que podría ir a más después del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, y que ya ha comenzado a detectarse en las afiliaciones laborales.

Construcción e inmobiliaria

En cuanto al tipo de compañías creadas, hay pocas novedades respecto a la dinámica de los últimos años. Actividades como comercio y hostelería suman una gran cantidad de incorporaciones, pero en los últimos tiempos se detecta un auge de la construcción, especialmente en el segmento de reformas y servicios de reparaciones.

Pilar Querol añade "mucha creación de firmas de intermediación inmobiliaria", y perfiles profesionales "como programadores, informáticos o asesoramiento y organización de eventos".

Datos por sectores

Según Informa D&B, una de cada tres nuevas compañías en junio en la provincia, con 32 casos, corresponde al apartado de construcción y actividades inmobiliarias. Inmediatamente después van el comercio y la hostelería, con 16 cada una.

En el reverso de la moneda se encuentran las disoluciones. En junio fueron 18, dos más que en el mismo periodo del pasado año. La suma del primer semestre arroja una cifra de 238, con un aumento interanual del 17,24%. Pese a este repunte, prácticamente se crean cuatro nuevas firmas por cada una que desaparece. Por sectores, la mayor destrucción se da en comercio, en muchos casos por la jubilación de dueños de tiendas que no han hallado relevo, y construcción.

Contexto nacional

En el conjunto nacional, la constitución de sociedades experimentó el mejor junio de los últimos 19 años, con 11.153 nuevas empresas, lo que supone un 1,7% más. En cambio, en la Comunitat Valenciana hubo un descenso del 7,6%, con 1.403 incorporaciones.