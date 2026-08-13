PortCastelló exhibe los 27,5 millones de ingresos y el auge del 6,5% en tráfico
Rubén Ibáñez destaca que el último ejercicio "marcará un antes y un después en la trayectoria" del recinto
Un tráfico total de 18.601.302 toneladas de mercancías y 1.383 escalas de buques, con unos crecimientos del 6,53% y del 3,83%, así como unos ingresos de 27,5 millones de euros y un aumento del 3,5% en la cifra de negocio. Son algunos de los datos más destacados que constatan el músculo del puerto de Castellón durante el 2025 y que se recogen en la memoria anual publicada este jueves por la Autoridad Portuaria.
Su presidente, Rubén Ibáñez, destaca que 2025 "marcará un antes y un después en la trayectoria de nuestro puerto", ya que, tal y como señala en el preámbulo de la memoria, "PortCastelló ha dejado de ser simplemente un puerto en crecimiento para convertirse en una infraestructura de vanguardia, capaz de liderar tráficos estratégicos y de transformar los desafíos logísticos globales en oportunidades para Castellón".
El documento resume algunos de los principales hitos como la reordenación de las tres terminales, ahora polivalentes, el acuerdo histórico alcanzado con la estiba o la consolidación de la dársena sur como el mayor polo logístico y de inversión de la provincia. A estos proyectos hay que sumar infraestructuras estratégicas que pisan el acelerador y que marcarán el futuro no solo del puerto, sino de la provincia como la culminación de los accesos ferroviarios o el impulso definitivo a la estación intermodal que sitúan al puerto de Castellón en una posición de privilegio en el Mediterráneo.
PortCastelló ha publicado también la memoria de sostenibilidad que repasa algunas de las principales medidas en materia de protección medioambiental. Sobresale la apuesta por la integración de la operativa portuaria con la protección del entorno, mediante la adopción de medidas como la aprobación de la prórroga del acuerdo para la mejora de la calidad del aire con la Generalitat.
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