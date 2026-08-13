Vota por la mejor foto del eclipse en Castellón entre estas 10 finalistas
Mediterráneo abre la votación entre las imágenes seleccionadas tras la participación de sus lectores
El eclipse del 12 de agosto dejó numerosas imágenes históricas en distintos puntos de Castellón. Muchos lectores compartieron con Mediterráneo sus fotografías del fenómeno, tomadas desde playas, montañas, terrazas y otros enclaves.
El periódico ya ha seleccionado las 10 mejores imágenes, que pasan ahora a la fase de votación.
Votación abierta
Los lectores podrán escoger su favorita entre las diez fotografías finalistas. La imagen que reciba más votos será la ganadora del concurso.
Las fotografías fueron enviadas a través de WhatsApp junto con el nombre y los apellidos de sus autores, tal y como establecía la convocatoria.
Un reportaje para la foto ganadora
El autor o autora de la imagen más votada protagonizará además un reportaje especial en Mediterráneo para contar la historia detrás de la fotografía y cómo vivió el eclipse.
La decisión queda ahora en manos de los lectores.
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