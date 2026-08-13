Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere una castellonenseBalance tráficoIPC en CastellónTerremoto en ColombiaPlaya de Almenara
instagramlinkedin

Vota por la mejor foto del eclipse en Castellón entre estas 10 finalistas

Mediterráneo abre la votación entre las imágenes seleccionadas tras la participación de sus lectores

Vota por la mejor foto del eclipse en Castellón entre estas 10 finalistas.

Vota por la mejor foto del eclipse en Castellón entre estas 10 finalistas.

Ver galería

Vista del mar durante el eclipse solar total de 2026 / Germán Lama

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Néstor Marín

Néstor Marín

El eclipse del 12 de agosto dejó numerosas imágenes históricas en distintos puntos de Castellón. Muchos lectores compartieron con Mediterráneo sus fotografías del fenómeno, tomadas desde playas, montañas, terrazas y otros enclaves.

El periódico ya ha seleccionado las 10 mejores imágenes, que pasan ahora a la fase de votación.

Votación abierta

Los lectores podrán escoger su favorita entre las diez fotografías finalistas. La imagen que reciba más votos será la ganadora del concurso.

Las fotografías fueron enviadas a través de WhatsApp junto con el nombre y los apellidos de sus autores, tal y como establecía la convocatoria.

Un reportaje para la foto ganadora

El autor o autora de la imagen más votada protagonizará además un reportaje especial en Mediterráneo para contar la historia detrás de la fotografía y cómo vivió el eclipse.

Noticias relacionadas

La decisión queda ahora en manos de los lectores.

Desde Moncofa en vistas al Alt de Pipa - Nacho Sebastia

1. Desde Moncofa en vistas al Alt de Pipa / Nacho Sebastià

Grau de Castelló - Amanda Dreamhunter

2. Grau de Castelló / Amanda Dreamhunter

Castelló - Gemma Sanza Porcar

3. Castelló / Gemma Sanza Porcar

Morella - Begonya Segura Ortí

4. Begonya Segura Ortí / Morella

Borriol - Hugo Palmonte

5. Borriol / Hugo Palmonte

Morella - Alex Bratu

6. Morella / Alex Bratu

Benicàssim - Marta Lpez

7. Benicàssim / Marta López

Nules - Yasmina Muñoz Sánchez

8. Nules / Yasmina Muñoz Sánchez

Morella - Albert Gavaldà

9. Morella / Albert Gavaldà

El Ibarsos - Victor Martorell

10. El Ibarsos / Victor Martorell

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva
  2. Alerta naranja en Castellón: fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas este lunes
  3. Directo eclipse solar en Castellón: última hora, restricciones, lugares para verlo y todas las novedades
  4. El top 10 de los miradores no oficiales para ver el eclipse en Castellón
  5. Guía definitiva para disfrutar del eclipse histórico en Castellón: cómo elegir sitio, qué tiempo hará, el horario, movilidad...
  6. Proyectan un resort exclusivo en el Baix Maestrat: hotel, 300 viviendas, centro de bienestar y viñedos
  7. La Aemet lanza su primera previsión para el día del eclipse en Castellón: 'Nubes en zonas del este peninsular
  8. Impiden el acceso a personas que tratan de pasar a parques naturales de Castellón para ver el eclipse: también hay movimiento en la Magdalena

Vota por la mejor foto del eclipse en Castellón entre estas 10 finalistas

Vota por la mejor foto del eclipse en Castellón entre estas 10 finalistas

Diego y Eva, los bebés de Castellón que llegaron con el eclipse

Diego y Eva, los bebés de Castellón que llegaron con el eclipse

Castellón ratifica un eclipse de éxito: día de "excepción" para la economía y sin incidentes graves

Castellón ratifica un eclipse de éxito: día de "excepción" para la economía y sin incidentes graves

PortCastelló exhibe los 27,5 millones de ingresos y el auge del 6,5% en tráfico

Pulseras individualizadas y códigos únicos: el innovador sistema de un hospital de Castellón para evitar errores en la medicación

Pulseras individualizadas y códigos únicos: el innovador sistema de un hospital de Castellón para evitar errores en la medicación

El congreso de cerámica Ignite incorpora a cuatro nuevos patrocinadores

El congreso de cerámica Ignite incorpora a cuatro nuevos patrocinadores

La Generalitat extenderá las ayudas de La Vall d’Uixó a los afectados por los últimos incendios en la provincia de Castellón

La Generalitat extenderá las ayudas de La Vall d’Uixó a los afectados por los últimos incendios en la provincia de Castellón

Castellón pierde 3 plazas de formación de matronas: estas serán las consecuencias

Castellón pierde 3 plazas de formación de matronas: estas serán las consecuencias
Tracking Pixel Contents