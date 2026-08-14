Comercio
Festivo del 15 de agosto en Castellón: ¿Qué supermercados y centros comerciales abren y en qué horarios?
Los establecimientos podrán levantar la persiana por la acumulación de jornadas no laborables
Castellón celebra este 15 de agosto, como toda España, el festivo de la Asunción de la Virgen, que en esta ocasión cae en sábado, aunque mantiene su condición de fiesta nacional no sustituible. La acumulación de jornadas no laborables, al estar pegada al domingo, permitirá sin embargo que muchos comercios funcionen con normalidad o bajo horarios especiales en la provincia.
Son muchas las grandes superficies y cadenas de alimentación que han confirmado que levantarán la persiana pese a tratarse de un día festivo, algo que no ocurre en muchos pequeños comercios, que optan por mantener el día de cierre.
Salera, Estepark y El Corte Inglés
El centro comercial Salera, en la capital de la Plana, abrirá las puertas de sus comercios de 10 a 22 horas, incluyendo el hipermercado Alcampo. La oferta de ocio, por su parte, funcionará de 12 a 00 horas.
El parque comercial y de ocio Estepark también estará operativo, con establecimientos como Leroy Merlin con una apertura especial, de 7 a 22 horas, a lo que se suman los locales de restauración y de ocio.
El Corte Inglés abrirá su centro comercial del Paseo de Morella de la capital de la Plana de 10 a 22 horas. Mientras, Carrefour mantendrá el sábado operativos sus tres hipermercados, en Castelló, Vila-real y Vinaròs, de 9 a 22 horas. Este último también abrirá domingo al encontrarse en una zona de alta afluencia turística.
Mercadona o Consum
Entre las cadenas de alimentación, por lo general, tendrán un horario más reducido. Mercadona abrirá de 9 a 15 horas sus supermercados, a excepción de los ubicados en puntos turísticos, que estarán activos todo el día.
Consum, por su parte, levantará la persiana de sus locales de la provincia de Castellón de 9 a 14.30 horas. En cambio, mantendrá su horario habitual, de 9 a 21.30 horas, en las tiendas de Peñíscola M. Bayarri, Orpesa, Benicàssim (la dos tiendas), Segorbe, Xilxes, Moncofa (d'Assuévar) y Almenara.
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