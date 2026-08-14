Llamada del activismo medioambiental a la coordinación para diseñar un plan integral a largo plazo de defensa de la Serra d'Espadà

Los movimientos y organizaciones ecologistas y conservacionistas que tradicionalmente han centrado su actividad en torno a la Serra d'Espadà, en respuesta a la magnitud del desastre ambiental que ha supuesto el incendio forestal iniciado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó, han decidido proponer la creación de una plataforma conjunta, a través de la cual se pueda diseñar un plan integral de protección del conjunto de la sierra y del parque natural en particular.

Desde hace treinta años, en la Serra d'Espadà viene organizándose la Mostra d'Artesania, Gastronomia i Agroecologia, un evento que pretende ser escaparate de los valores y la riqueza de los municipios que se integran en este ámbito geográfico, a la vez que un punto de encuentro y de intercambio de ideas y propuestas de desarrollo. En esta ocasión tendrá lugar los días 15 y 16 de agosto en Eslida.

Aprovechando esta cita preexistente, se ha decidido celebrar lo que los convocantes han denominado como «un espacio de reflexión» en el que quieren plantear «cómo nos organizamos después de un fuego y reflexiones sobre la prevención de futuros incendios».

Tras la iniciativa están asociaciones y organizaciones que llevan años abordando estas cuestiones, como es el caso de la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà (SASE), Bancals d'Espadà y Connecta Natura, que han mantenido una reunión previa en la que han llegado a la conclusión principal de que «debemos organizarnos», tal y como ha avanzado el presidente de la SASE, Víctor Bayona.

Primeros pasos

Indica que se trata de una propuesta «en fase embrionaria», pero que tiene un objetivo claro: «Construir una plataforma y coordinar a todas las entidades para reflexionar y compartir ideas». Incide en que ya existen espacios comunes de comunicación, como Territori Espadà, un proyecto cultural, por lo que «nos conocemos y ya trabajamos en red, pero la idea es ver si otras entidades de la Serra d'Espadà quisieran unirse».

Entre otras posibilidades, esta plataforma podría «canalizar el voluntariado de las entidades, que suele ser lo más delicado», aunque su intención principal es abordar esta problemática «desde una visión más integral, a largo plazo, para que esto no vuelva a suceder y que las consecuencias no provoquen este desastre».

«No nos queda otra que esperarnos. Primero la naturaleza se ha de regenerar por ella misma, ahora sería contraproducente hacer cualquier cosa» Víctor Bayona — Presidente de la SASE

Estas asociaciones, con una dilatada trayectoria por lo que respecta a la puesta en valor y defensa de Espadà, pero también en la recuperación de las zonas afectadas por incendios, son conscientes de que ha surgido una movilización ciudadana como consecuencia del impacto provocado por el último incendio que ahora es muy activa, pero «no nos queda otra que esperarnos». Señalan que «primero la naturaleza se ha de regenerar por ella misma, ahora sería contraproducente hacer cualquier cosa, entrar y pisar ese terreno tan comprometido».

Esa es la razón por la que invitan a analizar la problemática con perspectiva y con la prevención como horizonte común a afrontar. Desde este asociacionismo consevacionista enfatizan que «no tenemos prisa, vamos más despacio que esas iniciativas espontáneas y esporádicas, queremos hacerlo con calma, porque es la forma de hacerlo bien».

Algunas zonas de la Serra d'Espadà han quedado totalmente asoladas por el incendio, como las afectadas en el término de Nules. / VICENT IBÁÑEZ

Y de hecho, poner el acento en la prevención es un mantra que vienen repitiendo desde siempre, porque la prioridad debe ser «que no se queme y en el caso de que pase, que no afecte a tanta superficie».

Y entre las advertencias que hacen, llaman la atención hacia la parte de la Serra d'Espadà en la que se encuentran municipios como Fuentes de Ayódar, Torralba del Pinar o Villamalur, por citar solo algunos, «entre los vecinos de esos pueblos hay una gran inquietud». Por lo que respecta a la gestión forestal «están mucho peor que Artana».

«Llevamos tiempo muy preocupados, en el 2016 ya advertíamos de que algo así podía suceder y pasó lo de Bejís» Víctor Bayona — Presidente de la SASE

Alertan de que «nuestra preocupación viene de lejos, en el 2016 ya dijimos que algo así sucedería y pasó lo de Bejís», porque como muchas voces expertas no dejan de enfatizar en que la gestión forestal está lejos de ser la adecuada y la Serra d'Espadà es un polvorín. Desde entidades como la SASE coinciden en asegurar que «los incendios han dejado de ser solo un problema medioambiental, para tratarse de una cuestión de protección civil, de autoprotección y queremos incorporar esos aspectos en ese plan integral».

En el encuentro que han convocado para este domingo, se analizarán intervenciones que se han realizado en otros territorios, experiencias sobre cómo se han organizado después de un gran incendio «y valorar la posibilidad de hacer una propuesta desde nuestras entidades».

Si bien lo plantean inicialmente como un foro dirigido a entidades ya existentes, «también nos interesa hacer difusión entre las personas que están preocupadas por el tema y será positivo que escuchen y que propongan».