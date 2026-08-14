Aviso naranja en Castellón este sábado por lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este sábado el aviso nivel naranja (peligro importante) en el interior norte de Castellón por precipitaciones que podrían acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El aviso estará activo entre las 14:00 y las 22:00 horas, según Aemet, que también ha establecido para mañana, en el mismo tramo horario, el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de Alicante y su litoral norte, el interior sur de Castellón y el litoral de Valencia por lluvias que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

Para el domingo, Aemet ha establecido el aviso amarillo en el interior norte de Castellón donde, a partir de las 14:00 horas, se esperan precipitaciones que podrían acumular 20 l/m2 en una hora y tormentas con posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

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Según Aemet, un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes y, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Previsión por municipios