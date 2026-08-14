Castellón sufre la peor crisis de oferta de vivienda de la península: faltan 20.000 pisos en cinco años

Castellón agranda cada vez más el déficit de vivienda hasta acumular una carencia de 20.089 inmuebles en los últimos cinco años. Una brecha que se ha ido ensanchando a la par del crecimiento de la población y la creación de nuevos hogares, impulsada a su vez por la llegada de migrantes, pero también por el lento desarrollo de la obra nueva

Los datos de la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI) reflejan que el desequilibrio no es puntual y la presión sobre un parque residencial incapaz de crecer al mismo ritmo que la demanda es sostenida en el tiempo. En 2021 faltaron 3.500 viviendas para cubrir las necesidades generadas por los nuevos hogares. El desfase aumentó hasta las 4.613 en 2022, se situó en 3.335 en 2023 y en 3.320 en 2024.

Solo 441 domicilios concluidos en un año

Lejos de corregirse, el problema se agravó de nuevo en 2025, cuando el déficit alcanzó las 5.321 viviendas, el mayor registro de todo el periodo. Solo este último año, según la última actualización del informe, se crearon 5.672 nuevos hogares, mientras que la población creció en 12.432 personas en la provincia, la mayoría extranjeros. En cambio, apenas se terminaron 441 inmuebles en todo el territorio provincial, pese a que la oferta potencial ascendía a 1.737.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del déficit de viviendas en Castellón.

Esta diferencia sitúa a Castellón prácticamente a la cola del país en creación de oferta residencial, pues presenta uno de los niveles más bajos de España. La ratio de inmuebles finalizados sobre nuevos hogares se sitúa en apenas el 7,7%. Solo Ceuta y Melilla, con un 3,4% y un 0%, respectivamente, presentan un porcentaje inferior.

La brecha irá a más

El estudio deja claro que mucho tiene que cambiar la situación para que este déficit se pueda corregir. La brecha va a seguir creciendo en los próximos años, con la proyección de que se crearán entre 5.000 y 6.000 nuevos hogares al año en la provincia, muy lejos de las promociones de viviendas que se están impulsando, a pesar del auge del sector. La media de habitantes por inmueble, por su parte, se espera que quede entre dos y tres personas.

El diagnóstico de ACI pone el foco no solo en la necesidad de construir más, sino también en los obstáculos que retrasan la salida al mercado de nuevas promociones. “España no solo necesita más vivienda, necesita que el suelo disponible pueda transformarse en oferta real en plazos razonables. La seguridad jurídica y la colaboración público-privada son condiciones indispensables para que la planificación urbanística se traduzca en viviendas terminadas capaces de absorber la demanda”, señala el presidente de ACI, Ricardo Martí-Fluxá.