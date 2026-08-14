Castellón ayudará a la recuperación de la Serra d’Espadà tras el incendio a través de voluntarios

El Ayuntamiento de Castelló colaborará en la recuperación y reforestación de la zona afectada por los incendios ocurridos en la Serra d’Espadà. Así lo ha anunciado el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, tras mantener una reunión con el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medioambiente, Luis Gomis, en la que se han estudiado iniciativas conjuntas que implican a ambas instituciones.

De esta manera, el edil ha trasladado que “hemos hablado acerca de la voluntad del Auyuntamiento de Castellón de realizar plantaciones que permitan colaborar con la recuperación de ese verdadero pulmón verde de nuestra provincia que es Espadà y el paisaje de los municipios afectados, siempre de la mano de la Conselleria de Medio Ambiente y bajo sus directrices”.

Iniciativa pionera

Romero ha hecho hincapié en que “queremos hacer realidad esta ayuda de la ciudad de Castellón a través de la figura de voluntarios. Castellón pondrá en marcha así esta iniciativa pionera que pensamos va a tener una gran respuesta solidaria por parte de los castellonenses, a los que queremos también acercar la Educación Ambiental y los valores de cuidado y respeto a nuestro entorno natural”, ha indicado el edil.

El concejal de Medio Ambiente ha expuesto que “tal y como hemos acordado con el director general, habrá que esperar todavía un tiempo prudencial para ver cómo evoluciona la regeneración natural que hay en la zona. Y tras esto, también se deberán emitir los informes técnicos favorables”.

Plan de restauración forestal

Por su parte, Luis Gomis, ha comentado la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, está trabajando en un Plan Restauración forestal de la zona afectada, que supondrá un documento marco de referencia para la recuperación progresiva de los valores naturales de la zona incendiada. En el mismo se diseñarán y programarán todas las actuaciones necesarias durante los próximos 20 años, a fin de garantizar la recuperación de los ecosistemas forestales afectados, favorecer la regeneración de la cubierta vegetal y del paisaje, reducir el riesgo de erosión y de nuevos incendios y mejorar la resiliencia del territorio.

Gonzalo Romero ha indicado que “también se mantendrá una reunión con los alcaldes de los municipios afectados para ver cuáles son las necesidades en cada uno de estos pueblos y acordar realizar las plantaciones en las zonas donde Consellería y los municipios determinen”.

El edil ha calculado que esta iniciativa podría iniciarse entre el próximo otoño e invierno, cuando se den todas las condiciones favorables y contemos con el visto bueno de la Conselleria”.

“Nuestro colaboración va a ser útil, coordinada y adaptada a las características y circunstancias de cada paraje donde se actúe", ha subrayado.

El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, con el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Al lado de los afectados

Romero ha expresado que esta iniciativa quiere mostrar el apoyo de la ciudad de Castellón a nuestros municipios hermanos afectados por un incendio que ha afectado gravemente a términos municipales como el de Artana, Eslida y tantos otros. Queremos que toda la Serra d’Espadà y su Parque Natural vuelva a ser cuanto antes lo que era, un tesoro natural incalculable para los municipios que la conforman y para todos los castellonenses”.

"Además de colaborar en la recuperación ambiental, queremos reforzar la sensibilización y la concienciación sobre la importancia de proteger nuestros montes y hacer hincapié en la prevención de los incendios forestales. Porque proteger nuestros bosques, nuestras montañas debe ser responsabilidad de todos, tanto de las administraciones como de la ciudadanía", ha señalado.

Herramientas y ejemplares para la repoblación

Gonzalo Romero ha explicado que “en cuanto a la manera de organizar esta reforestación, los voluntarios se irán apuntando a través de un correo electrónico que se facilitarán en su momento y se dispondrá de un autobús que trasladará hasta la zona de la replantación”.

“Además se contará con herramientas agrícolas para realizar la plantación como azadas o palas, además de los ejemplares de árboles o arbustos, bajo la supervisión y las especies que determine en cada caso la Conselleria, además de contar con el agua necesaria para realizar la plantación”, ha indicado.

Del mismo modo, el concejal ha asegurado que “está prevista la manutención de todas las personas voluntarias durante la jornada”.

Romero ha recordado que esta iniciativa “surgió en el pasado Consejo del Paraje Natural Municipal de la Magdalena, a finales del mes de julio, donde se acordó articular una manera de poder ayudar a recuperar la Serra d’Espadà tras los incendios”.