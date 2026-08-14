Compromís pide inversiones para combatir el calor extremo en los edificios municipales de Castellón

Compromís en la Diputación de Castellón ha reclamado la puesta en marcha de un plan provincial de climatización de edificios públicos que permita a los ayuntamientos adaptar sus instalaciones municipales ante el incremento de las temperaturas extremas provocado por el cambio climático.

La coalición considera que las olas de calor que afectan cada verano a la provincia evidencian la necesidad de modernizar escuelas infantiles municipales, bibliotecas, centros sociales, centros de día, instalaciones deportivas, ayuntamientos y otros equipamientos públicos para que puedan ofrecer unas condiciones adecuadas tanto a la ciudadanía como al personal que trabaja en ellos.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha asegurado que "las administraciones deben entender que climatizar un edificio público ya no es una cuestión de confort, sino de salud pública. Las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes y nuestros municipios deben estar preparados".

Guardiola ha recordado que muchos ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, no disponen de los recursos necesarios para afrontar inversiones de este tipo. "Hay municipios que tienen edificios con décadas de antigüedad, sin ningún tipo de aislamiento térmico o con sistemas de climatización completamente obsoletos. Sin ayuda supramunicipal es muy difícil que puedan adaptarlos".

Por este motivo, Compromís propone que la Diputación cree una línea específica de ayudas para financiar actuaciones de climatización eficiente, rehabilitación energética y mejora del aislamiento térmico de los edificios municipales. El objetivo es reducir la temperatura interior, disminuir el consumo energético y garantizar espacios seguros durante los episodios de calor extremo.

"Las inversiones en eficiencia energética tienen un doble beneficio: protegen la salud de las personas y, al mismo tiempo, permiten a los ayuntamientos reducir la factura eléctrica y destinar esos recursos a otros servicios públicos", ha destacado Guardiola.

El portavoz ha insistido en que las personas mayores, la infancia y las personas con problemas de salud son los colectivos más vulnerables ante las temperaturas extremas, motivo por el que considera prioritario actuar sobre los equipamientos públicos que utilizan habitualmente.

"No podemos permitir que una biblioteca cierre antes de tiempo porque es imposible soportar el calor, o que un centro social no pueda desarrollar sus actividades durante los meses más calurosos. Los edificios públicos deben ser también espacios de protección frente a la emergencia climática".

Compromís recuerda que adaptar los edificios públicos al cambio climático no es un gasto extraordinario, sino una inversión de futuro que contribuirá a reducir los costes de mantenimiento, mejorar la eficiencia energética y ofrecer servicios públicos de mayor calidad.

"Durante años se ha invertido en construir equipamientos. Ahora toca adaptarlos a una realidad climática completamente distinta. La Diputación debe ayudar a los municipios para que ningún pueblo se quede atrás ante este reto", ha concluido Guardiola.