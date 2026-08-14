La Diputación de Castellón incorpora nuevos vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos

La Diputación de Castellón continúa reforzando los medios materiales del Consorcio Provincial de Bomberos con la incorporación de siete nuevos vehículos destinados a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. La inversión realizada supera los 1,3 millones de euros e incluye dos vehículos BUP (Bomba Urbana Pesada), un BUL (Bomba Urbana Ligera) y cuatro vehículos de Unidad de Personal de Carga (UPC).

“Con estas incorporaciones seguimos avanzando en el compromiso de la dirección del Consorcio respecto a la renovación total de la flota de vehículos de primera intervención para que nuestros profesionales estén dotados de los mejores medios”, ha señalado el diputado responsable del área, David Vicente. Asimismo, ha destacado que “la modernización y mejora de los medios materiales del Consorcio Provincial de Bomberos es esencial para garantizar una respuesta eficaz y eficiente en situaciones de emergencia”.

Concretamente, se han recibido para la incorporación inmediata 2 BUP (Bomba Urbana Pesada) destinados a los parques de Plana Baixa y Baix Maestrat para sustitución de los actuales. Se trata de camiones de doble cabina con nevera interna, con capacidad de 3800 litros de agua y 100 de LGE, bomba de alta con 3000l/min y baja con 250l/min. Y un BUL (Bomba Urbana Ligera) de doble cabina con capacidad de 1900 litros de agua y 100 de LGE . En este punto, el diputado provincial ha explicado que estos vehículos se han entregado a los parques y a partir del próximo lunes se va a iniciar una formación para su uso.

De forma paralela, también se han incorporado cuatro nuevos vehículos UPC (Unidad de Personal de Carga), que ya han sido distribuidos entre los parques profesionales de bomberos y que permitirán sustituir a los actuales vehículos de estas características.

Estas nuevas incorporaciones forman parte del dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos y refuerzan los recursos disponibles para hacer frente a las distintas situaciones de emergencia. “Desde la Diputación de Castellón trabajamos para asegurar a nuestros profesionales el material que les permita enfrentar situaciones de riesgo y vehículos dotados de las oportunas condiciones de seguridad”, ha señalado David Vicente.

Al respecto, el diputado provincial ha incidido en que junto a esta inversión “seguimos sumando inversión destinada a reforzar los medios materiales del Consorcio” y, al respecto, con un presupuesto superior a 4,1 millones de euros, hay varios lotes de vehículos, unos en fase final de adjudicación y otros ya en proceso de fabricación, con los que adquieren 4 BRP (Bomba Rural Pesada), 4 BUL (Bomba Urbana Ligera) y 4 FSV (Furgón de Salvamento Varios). “La adquisición de estos vehículos demuestra nuestra apuesta para mejorar la calidad de la equipación y la respuesta ante las emergencias en toda la provincia de Castellón”, ha remarcado David Vicente.

Todas estas actuaciones se enmarcan en la hoja de ruta impulsada por el Gobierno Provincial desde el inicio de la legislatura. Desde entonces, la Diputación de Castellón ha destinado una importante inversión a la renovación y mejora de los medios del Consorcio, permitiendo incorporar a los diferentes parques de bomberos de la provincia vehículos adaptados a las necesidades de los profesionales y preparados para ofrecer una respuesta eficaz ante cualquier emergencia.