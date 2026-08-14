La empresa puntera de alquiler de motocicletas de Castellón recibe financiación del Institut Valencià de Finances para su expansión

El Institut Valencià de Finances (IVF) ha aprobado una operación de financiación por importe de 700.000 euros a favor de Movemo Ibérica, S.L., compañía especializada en soluciones de movilidad compartida y propietaria de la plataforma Momoven, referente en el alquiler de motocicletas entre particulares. La empresa fue premiada en la gala de los premios Empresa del Año de 2025 que organiza el Periódico Mediterráneo en la categoría Iniciativa y Expansión Empresarial.

La financiación se ha formalizado a través de la línea de préstamos subordinados cofinanciada por el Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027 y permitirá a la empresa afianzar su modelo de negocio, impulsar el crecimiento de sus ventas y reforzar su estructura financiera para acometer las inversiones previstas en su plan de expansión.

Constituida en 2017, Momoven se ha consolidado como la primera plataforma digital en España especializada en el alquiler por días de motocicletas entre particulares que cuenta además con una flota propia. La compañía tiene su sede social en Castellón y desarrolla su actividad a través de una red de hubs logísticos automatizados ubicados en Valencia, Madrid y Barcelona, mientras continua avanzando en la apertura de nuevos puntos operativos.

La inversión financiada le va a permitir reforzar el posicionamiento de marca de la compañía, ampliar su flota profesional, optimizar el funcionamiento de su Marketplace y mejorar sus herramientas internas de gestión. Asimismo, contribuirá a consolidar su expansión hacia nuevos mercados internacionales, incrementar la disponibilidad de motocicletas en las principales ciudades y potenciar la captación de clientes recurrentes, reforzando así el crecimiento de su modelo híbrido basado en el alquiler entre particulares y la gestión de una flota propia.

El director general del IVF, Enrique Montes, ha destacado la trayectoria de crecimiento de esta compañía y su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de la movilidad.

Modelo de negocio diferencial

“Momoven ha sido capaz de crear un modelo de negocio diferencial dentro del sector de la movilidad compartida, combinando tecnología, economía colaborativa y una clara orientación al cliente. Desde el IVF queremos acompañar a empresas como esta en sus procesos de consolidación y crecimiento, facilitando el acceso a los recursos financieros que necesitan para desarrollar todo su potencial”, ha señalado Montes.

Asimismo, el director general ha puesto en valor la capacidad de los instrumentos financieros del IVF -y en especial los cofinanciados con recursos europeos- para adaptarse a las distintas etapas de desarrollo de las empresas.

“El proyecto desarrollado por Movemo es un buen ejemplo de cómo las distintas líneas de financiación del IVF pueden acompañar a una empresa a lo largo de su evolución. Tras haber contado anteriormente con un préstamo participativo orientado a apoyar su lanzamiento, ahora accede a un préstamo subordinado que le permitirá reforzar su estructura financiera y afrontar una nueva fase de expansión con mayores garantías”, ha explicado.

Montes ha recordado, además, que los préstamos subordinados están diseñados para apoyar a empresas con potencial de crecimiento que necesitan acometer inversiones estratégicas para consolidar su actividad y mejorar su posición competitiva.

“Este instrumento permite financiar proyectos empresariales mediante préstamos a largo plazo, adaptados a las necesidades de cada compañía, contribuyendo a fortalecer sus recursos propios y facilitando la captación de financiación adicional para ejecutar sus planes de negocio. De este modo, ayudamos a las empresas a culminar sus desarrollos, ampliar su capacidad operativa y generar las condiciones necesarias para seguir creciendo”, ha añadido Montes.

Los préstamos subordinados cofinanciados por el Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027 tiene como objetivo mejorar el acceso a financiación de empresas con potencial de crecimiento y reforzar su estructura financiera. A través de esta línea, el IVF canaliza recursos europeos hacia proyectos empresariales alineados con los objetivos de innovación, competitividad y crecimiento sostenible de la economía valenciana.