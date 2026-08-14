La Generalitat destina 6 millones de euros a 89 pymes de Castellón que mantendrán más de 3.300 empleos

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha concedido 6,18 millones de euros a 89 pymes industriales de la provincia de Castellón que permitirán movilizar 22,2 millones de euros de inversión privada, contribuir al mantenimiento de 3.356 puestos de trabajo y favorecer la creación de 105 nuevos empleos.

Las subvenciones forman parte de la convocatoria Inpyme 2026, dotada con 49,3 millones de euros para toda la Comunitat Valenciana, el mayor presupuesto de este programa desde su puesta en marcha, en el marco de la Estrategia de Reindustrialización de la Comunitat Valenciana 2024-2028.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que Castellón "es una provincia con marcado carácter industrial, con un tejido empresarial que ha demostrado una enorme capacidad para innovar y adaptarse”. “Con estas ayudas- ha continuado- reforzamos ese potencial y acompañamos a las pymes en sus proyectos de modernización y mejora de la competitividad".

Efecto multiplicador

Para la titular de Industria, “cada euro invertido en el programa Inpyme ejerce un potente efecto multiplicador en la economía de la provincia, incrementando la inversión privada y garantizando empleo estable y de calidad”.

Asimismo, Cano ha señalado que el Consell "está al lado de las empresas castellonenses porque sabemos que invertir en industria es invertir en empleo estable, innovación y oportunidades. Nuestro objetivo es que las pymes dispongan de los recursos necesarios para seguir liderando la transformación de sectores estratégicos como la cerámica, el metal o la industria química".

Sectores estratégicos

Las ayudas Inpyme llegan este año a un total de 30 localidades de la provincia de Castellón, impulsando proyectos de inversión que contribuirán a modernizar uno de los tejidos industriales más especializados de la Comunitat Valenciana.

El sector cerámico, del vidrio y los materiales de construcción concentra el mayor volumen de ayudas, con 2 millones de euros destinados a 43 empresas, consolidando el respaldo de la Generalitat al principal motor industrial de la provincia.

La industria metalmecánica recibirá 805.053,91 euros para impulsar proyectos de inversión en 51 pymes; el sector del hábitat contará con 731.873,22 euros para apoyar a 39 empresas; y la industria química obtendrá 412.634,47 euros destinados a 33 pymes.

La consellera ha subrayado que "la fortaleza industrial de Castellón reside en la especialización, el conocimiento y la capacidad exportadora de sus empresas. Estas ayudas permiten acelerar la modernización de sectores que son referentes nacionales e internacionales, mejorando su eficiencia, incorporando nuevas tecnologías y reforzando su competitividad en un mercado global cada vez más exigente".

Principales municipios industriales

Castelló de la Plana encabeza la distribución de las subvenciones con 936.817,22 euros, que inducirán una inversión superior a 3,2 millones de euros. Le sigue Onda, con 864.507,43 euros que supondrán una inversión privada de 2,8 millones de euros.

También destacan Almassora, que recibirá 487.976,86 euros para proyectos que movilizarán 1,7 millones de euros; l'Alcora, con 447.906,84 euros y una inversión inducida de 2,8 millones de euros; y Burriana, con 346.605,49 euros en subvenciones que generarán una inversión superior a 1,1 millones de euros.

Riesgo despoblación

Las ayudas Inpyme también impulsan la actividad industrial en municipios castellonenses en riesgo de despoblación. En concreto, siete pymes ubicadas en Benassal, Morella, Rossell, San Rafael del Río y Vilanova d'Alcolea recibirán un total de 526.547,48 euros, contribuyendo al mantenimiento de 125 puestos de trabajo.

En este sentido, Marián Cano ha afirmado que "queremos que la industria siga siendo un motor de desarrollo también en el interior de Castellón. Apoyar a las empresas que generan empleo en municipios con riesgo de despoblación significa crear oportunidades, fijar población y contribuir a un crecimiento más equilibrado de toda la provincia".

Cabe recordar que las subvenciones Inpyme financian proyectos de inversión destinados a la creación de nuevos establecimientos industriales, la ampliación o modernización de instalaciones existentes, la diversificación de la producción y la incorporación de cambios esenciales en los procesos productivos, con ayudas que pueden alcanzar los 200.000 euros por empresa.