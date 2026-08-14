Ingresa en prisión el presunto autor de un robo con intimidación cometido en Burriana
El detenido, de 31 años, habría seguido y vigilado a la víctima tras salir de una entidad bancaria para posteriormente abordarla y sustraerle 370 euros
La Guardia Civil de Burriana ha detenido en Moncofa a un varón de 31 años como presunto autor de un delito de robo con intimidación cometido en la localidad de Burriana.
Los hechos se produjeron después de que la víctima saliera de una entidad bancaria de Burriana, momento en el que el presunto autor habría comenzado a vigilarla y seguir sus movimientos hasta encontrar el momento para abordarla.
Durante el robo, el detenido habría amenazado a la víctima con un arma blanca por la espalda y le habría sustraído 370 euros que llevaba en su cartera.
Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron las actuaciones dirigidas a esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto responsable. Las gestiones realizadas permitieron identificar al autor y determinar su posible implicación en el robo.
Finalmente, el varón fue localizado y detenido en la localidad de Moncofa. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de la localidad de Nules, el cual decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.
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