El próximo eclipse solar ya tiene fecha: cuándo será y cómo se verá desde Castellón

Después del eclipse solar del 12 de agosto, España ya mira a la siguiente gran cita astronómica. No habrá que esperar demasiado: el próximo eclipse solar visible desde el país será el 2 de agosto de 2027, dentro de la llamada tríada de eclipses ibéricos de 2026, 2027 y 2028.

Será un eclipse total de Sol, aunque la totalidad no podrá contemplarse desde toda España. La franja en la que la Luna ocultará completamente el Sol cruzará el estrecho de Gibraltar y afectará a Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

Secuencia del eclipse solar parcial previsto en Castellón el 2 de agosto de 2027. / IGN

A qué hora será el eclipse de 2027 en Castellón

En Castellón de la Plana, el eclipse del 2 de agosto de 2027 comenzará alrededor de las 09.47 horas y terminará poco después de las 12.08 horas.

El momento más importante llegará aproximadamente a las 10.55 horas, cuando se produzca el máximo eclipse. En ese instante, la Luna cubrirá cerca del 89 % del disco solar y el Sol estará a unos 43 grados de altura sobre el horizonte.

Esta circunstancia hará que el fenómeno sea mucho más cómodo de observar que el eclipse de 2026. El de agosto de 2027 se producirá durante la mañana y con el Sol relativamente alto, mientras que el de 2026 tuvo lugar al atardecer, con el astro muy cerca del horizonte.

Pese a que un 89 % pueda parecer muy próximo al 100 %, astronómicamente la diferencia es enorme. Para experimentar la fase de totalidad será necesario desplazarse hacia el sur de España o hasta otros puntos situados dentro de la franja total.

El cambio de luminosidad ambiental será perceptible y la imagen del Sol eclipsado resultará muy marcada, pero no llegará a producirse la oscuridad propia de una totalidad ni será visible la corona solar.

Recorrido de la franja de totalidad del eclipse solar de 2027 sobre el sur de España y el norte de África. / IGN

Dónde se verá como eclipse total

La totalidad del eclipse de 2027 solo podrá observarse desde una franja relativamente estrecha del sur de la península y del norte de África.

En España atravesará Ceuta, Melilla, casi toda Cádiz, parte de Málaga y el extremo sur de Granada y Almería. Desde el resto del territorio nacional, incluida toda la provincia de Castellón, será un eclipse parcial.

El eclipse alcanzará su máximo mundial en el norte de África y Oriente Próximo, en una trayectoria que atravesará países como Marruecos, Argelia, Libia y Egipto antes de continuar hacia la península arábiga.

No será el último de la tríada

El eclipse de 2027 será la segunda gran cita de la tríada ibérica. Y en el caso de Castellón, el siguiente episodio será especialmente interesante.

La tercera llegará el 26 de enero de 2028, con un eclipse anular de Sol que atravesará buena parte de España. La franja de anularidad incluirá zonas de la Comunidad Valenciana y Castellón de la Plana estará dentro de ella, por lo que desde la ciudad podrá contemplarse el característico “anillo de fuego”.

Según los cálculos astronómicos disponibles, desde Castellón de la Plana la fase anular de 2028 durará alrededor de siete minutos, con el máximo próximo a las 17.56 horas. El principal inconveniente será que el Sol estará extremadamente bajo sobre el horizonte por tratarse de un eclipse que coincidirá prácticamente con el atardecer.

De esta forma, Castellón habrá disfrutado de una secuencia excepcional: un eclipse total en 2026, un parcial muy profundo en 2027 y un eclipse anular en 2028.

Castelló vive un acontecimiento histórico / KMY ROS

Gafas homologadas, también en 2027

Aunque el eclipse de 2027 se vea como parcial desde Castellón, la recomendación seguirá siendo imprescindible: nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección específica para eclipses.

Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados u otros métodos caseros no ofrecen una protección adecuada. Para observar el fenómeno habrá que utilizar gafas homologadas para eclipses solares o recurrir a sistemas seguros de observación indirecta.

Lucía Feijoo Viera

En Castellón, el 2 de agosto de 2027 volverá por tanto a ser una fecha destacada en el calendario astronómico. No ofrecerá la totalidad vivida en 2026, pero permitirá contemplar durante la mañana cómo la Luna cubre cerca de nueve décimas partes del Sol, antes de que la provincia vuelva a convertirse en protagonista con el eclipse anular de enero de 2028.