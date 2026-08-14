Sigue el goteo de atenciones sanitarias por problemas oftalmológicos tras el eclise en Castellón

Sigue el goteo de atenciones por problemas oftalmológicos tras el eclipse total de sol del miércoles en Castellón. De momento, son 12 las personas que han demandado atención sanitaria en Castellón por este problema, según ha informado la Conselleria de Sanitat. Ninguna de ellas ha requerido ingreso.

En el conjunto de la Comunitat, se han desarrollado un total de 147 atenciones oftalmológicas en centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana, ninguna de las cuales ha requerido ingreso, según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Sanidad.

De las 12 atenciones prestadas en Castellón, cuatro corresponden a Atención Primaria y 8 hospitalaria. Este jueves se registraron cinco: tres en centros de salud y dos en hospitales.

Errores comunes

La oftalmóloga especialista en retina del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona), Estefanía Cobos Martín, explica que uno de los errores más habituales, es pensar que el eclipse reduce el peligro porque el Sol parece menos brillante. Sin embargo, ocurre justo lo contrario. "Durante un eclipse la luz ambiental disminuye y el Sol parece menos molesto de mirar. Esto hace que muchas personas bajen la guardia y lo observen durante más tiempo", señala. Además, añade que "nuestras pupilas se dilatan ligeramente y el reflejo de protección se debilita, permitiendo que miremos al Sol durante más tiempo sin la incomodidad aparente, mientras la radiación invisible (ultravioleta e infrarroja) sigue incidiendo con la misma intensidad destructiva".

Ese exceso de confianza puede tener consecuencias importantes. Cuando una persona fija la vista en el Sol, "una gran cantidad de energía luminosa llega hasta la retina, que es la capa del ojo encargada de captar la luz y transformarla en el impulso eléctrico que llegará hasta el cerebro". Según explica la especialista, esa radiación provoca un calentamiento térmico y, sobre todo, una reacción fotoquímica capaz de destruir las células fotorreceptoras de la mácula, la zona responsable de la visión central y de los detalles finos. Esta lesión recibe el nombre de retinopatía solar.

Un daño que no duele, pero puede ser irreversible

Uno de los aspectos que más preocupa a los oftalmólogos es que la lesión puede producirse sin que el paciente sea consciente de ello. "La retina carece de terminaciones nerviosas nociceptivas (receptores del dolor). Por este motivo, el daño solar se produce de manera totalmente indolora", explica Cobos. Por eso insiste en que una persona puede estar dañando gravemente su visión sin notar absolutamente nada en ese momento.

Los problemas, de hecho, suelen aparecer horas después de la exposición. La especialista señala que los síntomas pueden comenzar entre unas horas y las primeras 24 o 48 horas posteriores. Los más frecuentes son:

visión borrosa

aparición de una mancha oscura fija en el centro del campo visual

deformación de las imágenes

alteraciones en la percepción de los colores

sensibilidad exagerada a la luz (fotofobia)

Ante cualquiera de estos signos, recomienda acudir cuanto antes a un oftalmólogo para valorar el alcance de la lesión.

El pronóstico tampoco siempre es favorable. Aunque algunos pacientes logran recuperar parte de la visión con el paso de las semanas o los meses, no ocurre en todos los casos. En algunos casos leves, los pacientes experimentan una mejoría parcial o una recuperación casi total de la visión. Sin embargo, en un gran porcentaje de casos, el daño es permanente e irreversible", advierte la especialista.