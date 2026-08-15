Un boleto de la Bonoloto validado en Xilxes logra un premio de más de 153.000 euros

La Bonoloto ha celebrado este sábado, 15 de agosto de 2026, un nuevo sorteo en el que miles de participantes han vuelto a estar pendientes de una combinación que ha repartido premios en distintas categorías. La jornada ha concluido sin acertantes del máximo nivel, una circunstancia que permitirá incrementar la cantidad en juego en la próxima cita.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 11, 22, 35, 16, 47 y 34. El número complementario ha sido el 10 y el reintegro, el 1, según la información del sorteo.

La recaudación alcanzó los 2.473.632,50 euros.

Un único acertante de segunda categoría

No se registraron acertantes de Primera Categoría, correspondiente a los seis aciertos. Sí hubo, en cambio, un único boleto premiado con cinco aciertos más el número complementario, al que corresponde un premio de 153.909,33 euros.

Ese boleto fue validado en el Despacho Receptor número 23.405 de Xilxes, situado en la Plaza Santísimo Cristo de la Junquera, 13.

En tercera categoría, correspondiente a cinco aciertos, hubo 100 acertantes, con un premio individual de 769,55 euros. Otros 4.644 boletos consiguieron cuatro aciertos y recibirán 24,86 euros cada uno, mientras que 85.897 participantes obtuvieron tres aciertos, premiados con 4 euros.

El reintegro alcanzó a 494.494 boletos, con un premio unitario de 0,50 euros.

El bote sube a 3,7 millones

La ausencia de acertantes de Primera Categoría provoca que el bote generado se acumule para el siguiente sorteo. Según la información facilitada, un único acertante de seis números podría ganar 3.700.000 euros en la próxima Bonoloto.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.