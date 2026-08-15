Castellón llega a la ‘cumbre’ turística con otro lleno para el 15 de agosto

Castellón mantiene el tirón y el sector turístico aspira a poner la guinda a la temporada este fin de semana, coincidiendo con la festividad del 15 de agosto, con un nuevo lleno técnico a pesar de la ausencia de puente.

Así lo confirman desde la patronal hotelera Hosbec: «Podemos hablar de lleno técnico», señala su vicepresidente en Castellón, Javier Gallego, quien detalla que esto implica alcanzar una ocupación del 92-93% durante el fin de semana en hoteles grandes o incluso del 99% en los pequeños establecimientos del interior provincial.

«En términos estrictamente ocupacionales y de precio, estamos en lo que de manera gráfica suelo llamar el solomillo de la temporada, del 15 de julio al 15 de agosto», detalla Gallego, quien incide en que «esos 30 días son el momento clave del año y la ocupación y el precio, salvo que haya una catástrofe, están ya previstas al máximo en nuestros presupuestos». «En estos momentos la previsión es que esto se cumpla y esta semana sea muy buena y el momento cumbre del año», sentencia el máximo representante de Hosbec en Castellón.

El mejor ‘finde’ del año

Pablo Ripollés, del hotel Cardenal Ram de Morella, también se pronuncia en esta línea y sostiene que este fin de semana «es el que más turismo hay de todo el año». «Se junta el 15 de agosto con que empiezan las fiestas», indica, lo que lleva a que tanto alojamientos como restaurantes se encuentren al máximo rendimiento en la capital de Els Ports. Las previsiones también son optimistas más allá de este fin de semana, con el 80% de plazas vendidas de cara a la semana que viene. Informa Javier Ortí.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), su presidente ejecutivo, Luis Martí, señala que la demanda será excelente este fin de semana en la provincia, pero también de cara al resto de la segunda quincena, en la «rozaremos el 90% de media». La ausencia de puente lleva a que, sin embargo, los altos niveles de lleno se concentren este fin de semana y que se rebaje el efecto de la jornada festiva, minimizando su impacto sobre los resultados.

Los precios, a diferencia de los días del eclipse, mantienen niveles contenidos en la provincia, pese a ser más elevados que años anteriores, con importes que oscilan entre los 100 y los 300 euros la noche para dos personas, dependiendo de ubicación y categoría.