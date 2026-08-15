Castellón tendrá que esperar 407 años para volver a ver un eclipse total de Sol

El eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto de 2026 dejó en Castellón una de esas imágenes que difícilmente se repiten en una vida. La provincia quedó dentro de la estrecha franja de totalidad y durante unos instantes la Luna ocultó por completo el disco solar, un fenómeno muy poco frecuente para un mismo lugar. Pasada ya la gran cita astronómica, el calendario continúa ofreciendo eclipses, aunque para volver a vivir exactamente el mismo tipo de fenómeno desde Castellón habrá que mirar muchísimo más lejos.

Según los cálculos que recoge el atlas interactivo Where the Shadow Fell, elaborado a partir del Five Millennium Canon of Solar Eclipses de la NASA, el siguiente eclipse total cuya franja está calculada sobre Castelló de la Plana se produciría en el año 2433, es decir, dentro de 407 años tomando 2026 como referencia.

En concreto, la NASA tiene catalogado para el 20 de abril de 2433 un eclipse total de Sol. Los cálculos sitúan el punto de máximo eclipse aproximadamente en los 40,8 grados de latitud norte y 0,9 grados de longitud este, en el entorno del Mediterráneo occidental.

La enorme distancia temporal obliga, sin embargo, a introducir una cautela. Las órbitas del Sol y la Luna pueden calcularse con gran precisión a escalas de siglos, pero existe una incertidumbre creciente sobre la rotación futura de la Tierra. El propio proyecto advierte de que ese margen puede desplazar considerablemente sobre la superficie terrestre una franja calculada con tantos siglos de antelación. Por ello, 2433 debe entenderse como la fecha que ofrecen los modelos actuales y no como una garantía exacta de que la totalidad vaya a pasar por un punto concreto de Castellón.

Cinco milenios de eclipses en un solo mapa

La fecha puede consultarse gracias a Where the Shadow Fell, una visualización interactiva desarrollada por Alexander Bogachev que reúne 11.898 eclipses solares comprendidos entre el año 2000 antes de nuestra era y el 3000 de nuestra era.

El usuario puede desplazarse por cinco milenios de historia astronómica y distinguir entre los cuatro tipos de eclipses solares incluidos en el catálogo: totales, anulares, híbridos y parciales.

En los eclipses totales, la Luna llega a ocultar completamente el Sol desde una determinada franja de la superficie terrestre. En los anulares, el tamaño aparente de la Luna es ligeramente menor y permanece visible un anillo luminoso alrededor de ella. Los híbridos pueden comportarse como totales o anulares dependiendo del lugar de observación, mientras que en los parciales la sombra central de la Luna no alcanza la Tierra y únicamente parte del disco solar queda oculto.

Una coincidencia astronómica extraordinaria Los eclipses totales son posibles gracias a una llamativa coincidencia: el Sol tiene aproximadamente 400 veces el diámetro de la Luna, pero también se encuentra unas 400 veces más lejos de la Tierra. Por eso, vistos desde nuestro planeta, ambos presentan un tamaño aparente muy similar y, cuando se alinean correctamente, la Luna puede llegar a ocultar por completo el disco solar.

El mapa permite además seleccionar una ciudad concreta. A partir de sus coordenadas calcula qué eclipses fueron o serán visibles desde ese lugar, qué proporción del disco solar queda cubierta y cuándo pasó o volverá a pasar por allí una franja de totalidad.

Así puede comprobarse, por ejemplo, que un mismo eclipse clasificado globalmente como total puede observarse únicamente como parcial desde ciudades situadas fuera de la estrecha trayectoria de la sombra lunar.

Simulación de los próximos eclipses solares en Castellón de la Plana.

Antes de 2433 habrá muchos otros eclipses

Que el siguiente eclipse total calculado sobre Castellón quede tan lejos no significa que la ciudad tenga que esperar cuatro siglos para volver a observar eclipses solares.

El próximo llegará mucho antes. El 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total en el planeta, aunque desde Castelló de la Plana se observará como parcial, ya que la franja de totalidad cruzará el extremo sur de España y otras zonas del norte de África.

Secuencia del eclipse solar parcial previsto en Castellón el 2 de agosto de 2027. / IGN

Y apenas unos meses después, el 26 de enero de 2028, llegará un eclipse anular cuya trayectoria atravesará parte de España y alcanzará la Comunidad Valenciana. Castellón se encontrará entonces ante otro fenómeno destacado, aunque diferente de la oscuridad total experimentada en agosto de 2026.

La visualización permite ir mucho más allá de estas próximas fechas: desplazando la cronología se pueden consultar eclipses ocurridos hace siglos o milenios y seguir también las trayectorias previstas durante el futuro lejano.

El resultado permite poner en perspectiva lo excepcional de lo ocurrido en Castellón este mes de agosto. Los eclipses solares son relativamente frecuentes a escala planetaria, pero que la estrechísima franja de un eclipse total atraviese exactamente el mismo territorio es algo extraordinariamente poco habitual.