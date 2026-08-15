La Diputación refuerza la oferta turística de Castellón con 400.000 euros en ayudas a mancomunidades

La Diputación de Castellón refuerza la oferta turística de la provincia con la concesión de 400.000 euros en subvenciones a entidades supramunicipales.

El Patronato Provincial de Turismo ha aprobado la concesión de nueve ayudas a mancomunidades, asociaciones intermunicipales y consorcios para la realización de actividades dirigidas al fortalecimiento de la oferta turística y «hacer de Castellón un destino preferente para el turista los 365 días del año», señala la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Como expresa la dirigente provincial, estas ayudas forman parte del «importante esfuerzo» que el gobierno provincial viene realizando para dinamizar el turismo de la provincia de la mano de las entidades supramunicipales.

«Se trata de promocionar, fomentar e impulsar programas, actividades y eventos de carácter supramunicipal que contribuyan a enriquecer la oferta turística, atraer visitantes durante todo el año e impulsar la oferta local», destaca Barrachina. En este sentido, la presidenta incide en el carácter estratégico del turismo como motor de desarrollo para la provincia y ha defendido la apuesta de la Diputación por un modelo de turismo competitivo y capaz de generar riqueza.

«El turismo es uno de los motores económicos de la provincia de Castellón y desde la Diputación continuamos trabajando para dotar a las entidades supramunicipales de los recursos necesarios para impulsar actividades que generen nuevas oportunidades en el conjunto de la provincia», apunta Barrachina.

La aportación

En cifras concretas, se van a destinar 50.000 euros al consorcio gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa, 48.933 euros a la mancomunidad comarcal Els Ports, 5.196 euros a la mancomunidad Espadán-Mijares, 48.933 euros a la mancomunidad intermunicipal Alto Palancia, 48.933 euros a la mancomunidad l’Alcalatén-Alto Mijares, 48.933 euros a la mancomunidad Río Mijares, 49.068 euros a la mancomunidad Alt Maestrat, 50.000 euros a la Associació Intermunicipal de Dinamització i Promoció Econòmica de la Plana de l’Arc, y, por último, 50.000 euros a la Asociación de Promoción y Dinamización Socioeconómica Maestrat, Ànima Interior.

Al respecto, el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, subraya que «estas ayudas permiten a las diferentes entidades llevar a cabo actividades que enriquecen la oferta turística provincial, favorecen la desestacionalización y ayudan a posicionar a Castellón como destino turístico de referencia».

Unos objetivos que forman parte de la hoja de ruta marcada por el Patronato Provincial de Turismo para seguir “difundiendo nuestros múltiples recursos turísticos y posicionando nuestro territorio en el mapa turístico nacional e internacional», concluye el vicepresidente.