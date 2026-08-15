En directo: Fuertes tormentas en Castellón con más de 140 litros, granizo y rachas de 100 km/h

AEMET mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana

AEMET Comunitat Valenciana ha actualizado a las 17.24 horas de este sábado 15 de agosto los avisos meteorológicos previstos para hoy y mañana, con fenómenos relacionados con tormentas, lluvias y temperaturas máximas. El nivel máximo de aviso se mantiene en naranja.

En la provincia de Castellón, Emergencias mantiene la alerta naranja por tormentas en el interior norte y por lluvias en el interior norte y sur. Además, hay alerta amarilla por tormentas en el interior sur y en los litorales norte y sur.

En Valencia permanecen activas las alertas amarillas por lluvias y tormentas en toda la provincia, mientras que Alicante se encuentra también en amarillo por lluvias y tormentas, además de por temperaturas máximas en el litoral sur.