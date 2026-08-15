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En directo: Fuertes tormentas en Castellón con más de 140 litros, granizo y rachas de 100 km/h

La inestabilidad gana protagonismo en la provincia, con alerta naranja activa, y mantendrá la atención durante las próximas horas y la jornada del domingo

Fuertes tormentas en Castellón con más de 139 litros, granizo y rachas de 100 km/h

Fuertes tormentas en Castellón con más de 139 litros, granizo y rachas de 100 km/h / AEMET

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Fede Navarro

Fede Navarro

La provincia de Castellón vive una tarde marcada por las tormentas, con lluvias muy intensas, granizo y fuertes rachas de viento en varios puntos del interior. Los avisos meteorológicos continúan activos y la situación sigue evolucionando, por lo que este directo recogerá las últimas incidencias, acumulados de precipitación, alertas y actualizaciones oficiales a medida que avance el episodio.

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