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En directo: Fuertes tormentas en Castellón con más de 140 litros, granizo y rachas de 100 km/h
La inestabilidad gana protagonismo en la provincia, con alerta naranja activa, y mantendrá la atención durante las próximas horas y la jornada del domingo
La provincia de Castellón vive una tarde marcada por las tormentas, con lluvias muy intensas, granizo y fuertes rachas de viento en varios puntos del interior. Los avisos meteorológicos continúan activos y la situación sigue evolucionando, por lo que este directo recogerá las últimas incidencias, acumulados de precipitación, alertas y actualizaciones oficiales a medida que avance el episodio.
AEMET mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana
AEMET Comunitat Valenciana ha actualizado a las 17.24 horas de este sábado 15 de agosto los avisos meteorológicos previstos para hoy y mañana, con fenómenos relacionados con tormentas, lluvias y temperaturas máximas. El nivel máximo de aviso se mantiene en naranja.
En la provincia de Castellón, Emergencias mantiene la alerta naranja por tormentas en el interior norte y por lluvias en el interior norte y sur. Además, hay alerta amarilla por tormentas en el interior sur y en los litorales norte y sur.
En Valencia permanecen activas las alertas amarillas por lluvias y tormentas en toda la provincia, mientras que Alicante se encuentra también en amarillo por lluvias y tormentas, además de por temperaturas máximas en el litoral sur.
Rescate en Bejís tras las fuertes lluvias: seis personas quedan aisladas en una furgoneta
Efectivos de Bomberos de la Diputación de Castellón han sido movilizados este sábado para rescatar a seis personas que han quedado aisladas en una furgoneta en un camino de Bejís.
Según ha informado el propio cuerpo de bomberos, el vehículo ha quedado bloqueado debido a un desprendimiento provocado posiblemente por las fuertes lluvias que están afectando a la zona. En principio, las seis personas se encuentran bien.
La incidencia se produce en plena tarde de tormentas en el interior de Castellón, donde las precipitaciones están siendo muy intensas en algunos puntos. Torás supera ya los 140 litros por metro cuadrado acumulados durante la jornada, mientras que en Bejís se han registrado también acumulados muy elevados, además de granizo.
En el operativo de rescate participa el Parque Alto Palancia, mientras continúa la vigilancia por la evolución de las lluvias y las tormentas en el interior de la provincia.
Fede Navarro
Tormentas en Castellón
Las tormentas están descargando con fuerza este sábado en el interior de Castellón. Torás acumula 139,4 l/m², Bejís supera los 60 y se ha registrado granizo en la zona, además de una racha máxima de 100 km/h. Emergencias mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en el interior, mientras AEMET prevé que la inestabilidad continúe también este domingo.
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