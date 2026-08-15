Escapada de última hora desde Castellón en agosto: los vuelos día a día y chollos a partir de 30 euros

Son ya 72 los vuelos que cada semana opera el aeropuerto de Castellón de las 16 rutas comerciales regulares que se encuentran activas este mes de agosto. El verano requiere cada vez más planificación a la hora de viajar, sobre todo si se quiere cuidar el bolsillo. Sin embargo, siempre queda algún lugar para la improvisación y existen opciones, desde la infraestructura de Vilanova d’Alcolea, disponibles a partir de 30 euros, en especial de cara a la última parte del mes estrella de la época estival. ¿Dónde se puede viajar cada día?

Lunes

El lunes es el día de mayor actividad del aeropuerto de Castellón, con ocho. Ryanair abre la infraestructura con su vuelo a Londres (10.15 horas), luego sale hacia Cracovia (11.25 horas) y también a Bolonia (12.30 horas). Iberia-Air Nostrum, a las 13 horas, une la provincia con Madrid, permitiendo enlazar con 92 destinos de su red. Wizz Air también opera en lunes su vuelo a Bucarest (15.20 horas) y completan la jornada los de Ryanair a Manchester (16.05) y Milán (18 horas). Cabe mencionar también la operativa chárter con Bratislava, que sale a las 14 horas.

Martes

El martes la aerolínea de bajo coste irlandesa comparte pista con Volotea, que viaja hacia Bilbao (8.20 horas) y Asturias (13.15 horas). Mientras, Ryanair hace lo propio a las 9.35 horas a Düsseldorf Weeze y a las 14.05 a Asturias. Cierra el día, a las 14.35 horas, el vuelo de Wizz Air a Cluj-Napoca.

Miércoles

La jornada más pausada de la infraestructura, el miércoles, tiene despegues programados a las 11.10 horas a Bucarest, operado por Wizz Air, y a las 20 horas a Berlín, con Ryanair.

Jueves

Los jueves vuelve a retomarse el ritmo frenético desde el mediodía con la salida de Ryanair a las 12.55 horas a Milán. Apenas unos minutos más tarde, a las 13 horas, Iberia-Air Nostrum parte a Madrid. La compañía rilandesa vuela a las 13.05 horas a Cracovia a las 16 a Oporto, a las 16.40 a Budapest y a las 16.50 a Londres, así como a las 19.45 a Manchester.

Viernes

En viernes las pantallas del aeropuerto de Castellón muestran vuelos a Bolonia a las 9.40 horas (Ryanair), Londres a las 14.20 horas (Ryanair) y Bucarest a las 15.20 horas (Wizz Air). Mientras, Iberia-Air Nostrum opera su línea estacional a Palma de Mallorca (15.40 horas) y Madrid (19.35 horas).

Sábado

En sábado, Castellón se encuentra unida por aire con Asturias a las 8.20 horas (Volorea), Düsseldorf Weeze a las 9.45 horas (Ryanair) y Bilbao a las 12.10 horas (Volotea). Los viajeros también pueden viajar este día a Cluj-Napoca (Wizz Air) y Bruselas (Ryanair) a las 14.35 horas.

Domingo

El último día de la semana, el domingo, no afloja la operativa del aeropuerto de Castellón, que comienza con el vuelo hacia Palma de Mallorca de Iberia-Air Nostrum a las 9.40 horas. Le sigue la salida a Oporto a las 9.55 horas (Ryanair) y la de Madrid a las 13 horas, también de Iberia-Air Nostrum. La firma de bajo coste irlandesa tiene también despegues a Budapest (15.40 horas) y Berlín (19.40 horas).

Las gangas

Encontrar precios económicos en vuelos en agosto puede ser misión imposible, más aún si se trata de obtener los mismos chollos que en otros momentos del año. Sin embargo, existen opciones a buen precio, en especial a partir de mitad de la semana que viene, desde Castellón. Se puede viajar a Asturias con Volorea desde 30 euros por trayecto o a Bilbao a partir de 53 euros. Palma de Mallorca se puede encontrar en la web de Iberia desde 36 euros por sentido y Madrid a partir de 66 euros durante este mes. Para destinos internacionales, Ryanair ofrece vuelos a Londres a partir de 80 euros ida y vuelta, a Oporto desde 112 o a Manchester desde 115.