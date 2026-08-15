AEMET activa el aviso naranja por lluvias y tormentas en Castellón

La inestabilidad ha ganado protagonismo este sábado en la provincia de Castellón, con una evolución muy desigual según las zonas. Mientras en algunos municipios apenas se han registrado precipitaciones destacables, las tormentas han descargado con mucha mayor intensidad en determinados puntos del interior, donde los acumulados han aumentado rápidamente durante la tarde.

Los últimos datos disponibles a las 17.14 horas muestran un incremento muy notable de las precipitaciones. Torás acumula ya 139,4 litros por metro cuadrado durante la jornada, convirtiéndose en el punto más destacado de las estaciones consultadas. Además, la misma estación ha registrado una racha máxima de viento de 100 kilómetros por hora.

En Bejís, donde durante la tarde también ha caído granizo tanto en el municipio como en sus alrededores, el acumulado alcanza ya los 60,6 litros por metro cuadrado. A las 16.18 horas la estación marcaba 36 litros, por lo que las precipitaciones han continuado aumentando durante la última hora.

A estos registros se suman los 45,8 litros por metro cuadrado de El Toro-Cerro Gil y los 22,6 litros de El Toro-Calle Mayor. En la Pobla del Bellestar, en Vilafranca, se contabilizan 17,4 litros; Xert-La Mola alcanza 11,4; Viver-Los Clotes de Piquer suma 10,8 y la estación de la granja El Turmell, en Xert, registra 10 litros por metro cuadrado.

Precipitaciones acumuladas del día: Torás: 139,4 l/m²

Bejís: 60,6 l/m²

El Toro - Cerro Gil: 45,8 l/m²

Vilafranca - la Pobla del Bellestar: 17,4 l/m²

Xert - la Mola: 11,4 l/m²

Viver - Los Clotes de Piquer: 10,8 l/m²

Benicarló - Sant Gregori: 8,2 l/m²

La Mata: 7,6 l/m²

La Jana - la Pedrera: 6,0 l/m²

Pavías: 5,8 l/m²

Cinctorres: 5,0 l/m²

Olocau del Rey - la Magdalena: 5,0 l/m²

Emergencias actualiza las alertas en Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido a las 16.20 horas una nueva actualización de las alertas por fenómenos meteorológicos.

Según el documento oficial, se mantiene la alerta naranja por tormentas en el interior norte de Castellón y la alerta naranja por lluvias en el interior norte. La actualización difundida por Emergencias recoge asimismo alerta naranja por lluvias en el interior sur de Castellón y alerta amarilla por tormentas en el interior sur y en el litoral de la provincia.

AEMET mantiene este sábado un aviso naranja por lluvias en el interior norte de Castellón, con una precipitación acumulada prevista de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 14.00 y las 21.59 horas, y una probabilidad del 40 al 70 %. En esa misma zona y franja horaria está vigente un aviso naranja por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Para el interior sur, AEMET establece un aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que el interior sur y los litorales norte y sur cuentan con aviso amarillo por tormentas.

La situación observada durante la tarde confirma el carácter localizado de estas tormentas. Frente a los más de 139 litros registrados en Torás, otros puntos de la provincia presentan cantidades mucho menores: Benicarló-Sant Gregori registra 8,2 litros, La Mata 7,6, La Jana-La Pedrera 6, La Jana-Pou del Mas y Pavías 5,8, y Cinctorres y Olocau del Rey 5 litros por metro cuadrado.

El episodio continuará este domingo

La atención no terminará con la jornada de este sábado. La previsión de AEMET mantiene la inestabilidad para mañana domingo 16 de agosto, con nuevos avisos en la provincia y especial atención nuevamente al interior.

El episodio deja así, por el momento, más de 139 litros por metro cuadrado en Torás, más de 60 en Bejís, granizo en Bejís y su entorno y una racha máxima de 100 km/h en Torás, mientras continúan activos los avisos meteorológicos durante la tarde.

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Las cifras de precipitación corresponden a los datos mostrados por la red de estaciones consultada a las 17.14 horas y pueden seguir aumentando conforme avance el episodio.

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