Castellón vive un 15 de agosto repleto de contrastes

Castellón ha vivido un 15 de agosto repleto de contrastes. Pese a la ausencia de puente, al caer en sábado, la festividad de la Asunción ha estado marcada por una meteorología inestable, una combinación de altas temperaturas, tormentas y lluvias copiosas en algunos puntos y momentos de sol en otros. Y también por un alud de turistas en municipios como Peñíscola, con alojamientos al completo.

Asimismo, mientras que algunos comercios, talleres mecánicos y pequeños negocios como peluquerías, estancos o bares han aprovechado el descenso de la actividad en el ecuador de agosto para disfrutar de un merecido descanso después de un año de arduo trabajo, otros establecimientos, como supermercados y centros comerciales han subido la persiana para recibir a miles de clientes. Es el caso del centro comercial Salera, en el que cientos de personas han pasado la jornada festiva de compras, disfrutando de las rebajas y la variada oferta de ocio y restauración o, simplemente, contemplando escaparates.

El Centro comercial Salera ha registrado una gran afluencia durante la jornada festiva. / Kmy Ros

El Pinar se ha convertido también en punto de encuentro en el que muchas familias y amigos han decidido reunirse desde primera hora para compartir mesa y mantel y en esta jornada estival.

Vecinos de Castelló disfrutando de la jornada en el Pinar. / Kmy Ros

Además, coincidiendo con el ecuador del mes y como manda la tradición apartamentos, urbanizaciones, alquerías y grupos vecinales han celebrado sus tradicionales fiestas de agosto. Es el caso de los apartamentos Princicasim, en Benicàssim, donde este viernes se celebró una fiesta que reunió a alrededor de mil personas.

Imagen de la fiesta organizada en Princicasim. / Mediterráneo

También en esta localidad, la urbanización Vilamar se ha volcado con distintas actividades a lo largo de la jornada, entre ellas campeonatos de karts, una cena ibicenca, bingo, bailes e, incluso, una sesión de DJ.

Por su parte, la urbanización Tossal Gros puso este sábado el punto final a sus fiestas con una cena que ha reunido a los vecinos para compartir las últimas horas del programa festivo. Un colofón que de la misma forma ha llegado en la urbanización Oromar de Orpesa.

La cena de fin de fiestas de la urbanización Tossal Gros. / Mediterráneo

En los grupos vecinales

El Serrallo, en Castelló, fue otro de los puntos donde se concentraron las celebraciones estos días. Los vecinos asistieron a los actos de un programa que incluyó un encierro para niños, una fideuà monumental y la tradicional suelta de vacas. La jornada continuó con la décima fiesta del embutido, el segundo concurso provincial infantil de emboladores, una discomóvil, la embolada de dos toros y una actuación de baile.

Asimismo, otros grupos periféricos disfrutaron este fin de semana de sus tradicionales fiestas, como San Agustín y San Marcos, con una variada programación.