Compromís denuncia el retraso de casi dos años en la apertura del Archivo Provincial de Castellón

El Grupo Municipal de Compromís ha denunciado el retraso acumulado en la puesta en funcionamiento del nuevo Archivo Histórico Provincial de Castelló, que no abrirá sus puertas hasta otoño después de meses de parálisis y de más de un año dedicado a completar cuestiones básicas como la adquisición del mobiliario necesario para su funcionamiento.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticado que "el desprecio del Partido Popular por nuestro patrimonio, la cultura, la investigación y la ciencia queda demostrado con el retraso en la apertura del Archivo Provincial de Castelló". "Dieciséis meses para comprar cosas básicas y casi dos años retrasando la puesta en funcionamiento de una infraestructura terminada son difícilmente justificables", ha señalado.

Falta de previsión

Compromís considera que la demora evidencia una absoluta falta de previsión por parte de la Generalitat. Garcia ha recordado que la finalización de las obras y el traspaso del edificio era un proceso conocido con suficiente antelación para que el gobierno autonómico hubiera preparado paralelamente el mobiliario, el equipamiento y todos los recursos necesarios para ponerlo en funcionamiento.

"Con un mínimo de planificación, todo lo necesario para el funcionamiento del Archivo podría haber estado preparado cuando la Generalitat recibió las llaves. En cambio, han esperado a tener el edificio para empezar a resolver cuestiones que podrían haberse tramitado mucho antes", ha lamentado Garcia.

El portavoz valencianista ha remarcado que el Archivo Histórico Provincial no es simplemente un espacio para almacenar documentación. "Un archivo conserva nuestra memoria, pero también es una herramienta imprescindible para historiadores, investigadores y para todas aquellas personas que estudian nuestro pasado. Sirve para investigar, conocer y difundir nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra identidad", ha explicado.

Investigación

Por ello, Compromís considera especialmente grave que la falta de planificación haya impedido durante este tiempo disponer plenamente de una infraestructura largamente reivindicada en las comarcas de Castelló. "Cada mes que pasa con el Archivo cerrado es un mes en el que se dificulta el acceso a la documentación y el trabajo de los investigadores. No estamos hablando de un edificio que tenga que estar bonito para inaugurarlo, sino de un servicio público que debería estar funcionando", ha incidido Garcia.

La coalición valencianista considera que detrás de esta demora existe también una voluntad del PP de apropiarse políticamente de un proyecto que procede de la anterior etapa de gobierno. "Han alargado durante casi dos años la apertura de un Archivo que no es un proyecto suyo y ahora todo apunta a que acabarán inaugurándolo cuando nos acerquemos al final de la legislatura. Si han mantenido una infraestructura cerrada para poder hacerse la foto más cerca de las elecciones, estamos ante un ejemplo gravísimo de utilización partidista de las instituciones", ha afirmado.

Garcia ha reivindicado que la prioridad de cualquier administración debe ser poner los servicios públicos a disposición de la ciudadanía lo antes posible y no calcular el momento políticamente más conveniente para inaugurarlos. "El Archivo Provincial no es de ningún gobierno ni de ningún partido. Es patrimonio de toda la ciudadanía de las comarcas de Castelló y existe para conservar, estudiar y difundir nuestra memoria", ha defendido.

"El PP ha convertido la falta de previsión en parálisis y ahora pretende convertir la parálisis en una oportunidad para hacerse una foto. Castelló no necesitaba esperar casi dos años para una inauguración; necesitaba que su Archivo estuviera abierto y al servicio de la cultura, de la investigación y de la ciudadanía desde el primer momento", ha concluido Garcia.