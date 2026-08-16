El Grupo Nealis colabora en los cursos de Formación a la Carta del Ayuntamiento de Castelló

El Grupo Nealis se adhiere a los Cursos de Formación a la Carta del Ayuntamiento de Castelló. Así lo han anunciado fuentes municipales tras la reunión mantenida por el concejal responsable del área de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano, Juan Carlos Redondo, con representantes del Grupo Nealis (antes conocido como Grupo Gimeno) en la que se han iniciado las acciones que permitirán su adhesión al proyecto. El edil ha mostrado su satisfacción tras la reunión, en la que también ha estado presente la Jefa de Negociado de la Agencia de Desarrollo Local, Remedios Pavón, además de personal técnico municipal.

Redondo ha destacado que “la inclusión de Nealis en estos cursos de Formación a la Carta supone sumar un gran aliado para seguir implementando políticas de formación e inserción laboral para los vecinos y vecinas de Castellón. Un grupo empresarial nacido en la ciudad de Castellón y con más de 150 años de historia, de gran prestigio a nivel nacional, y con divisiones en diferentes sectores lo que lo convierte también en referente dentro del mercado laboral”.

El grupo Nealis cuenta con empresas especializadas en campos como el del Ciclo Integral del Agua, medioambiente, instalaciones, infraestructuras y hotelería.

25 cursos de formación ofertados desde 2023

Juan Carlos Redondo ha resaltado también que “el proyecto de Formación a la Carta ha sido impulsado por el actual equipo de gobierno, que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco. Una iniciativa que ha ido creciendo año a año, consolidándose como una experiencia de éxito, pionera y referente a nivel nacional”.

El edil ha resaltado que “desde 2023 se han puesto en marcha 25 cursos en colaboración con diferentes asociaciones empresariales y colegios profesionales de la ciudad de Castellón, apostando por la colaboración público- privada como clave para la formación e inserción laboral de las personas en busca de un empleo”.

“Así, entre 2023 y hasta mayo de 2026 se ha registrado una tasa de inserción cercana al 60%, lo que lo que equivale a 132 contrataciones. Porque son las propias empresas las que conocen mejor que nadie el tipo de trabajadores que necesitan y la formación necesaria para hacer más sencilla y rápida esta inserción laboral dentro de las propias empresas”, ha reiterado Redondo.

Más oferta y cursos realizados ya en 2026

El responsable del área de Empleo ha avanzado que “durante 2026 está previsto incrementar el número de acciones formativas y ampliar la colaboración con nuevos sectores productivos, con el fin de dar respuesta a las necesidades de cualificación detectadas en el tejido empresarial”.

El concejal también ha detallado que “hasta la fecha, dentro de estos cursos de Formación a la Carta, se han desarrollado los cursos de Trabajos de albañilería; Camarero/a de pisos; Apoyo en el montaje de eventos; Transformación digital para Pymes con IA y No Code; Fontanería y climatización y el curso de Iniciación a la mecánica rápida”.

Redondo ha apuntado que “actualmente se está ultimando la programación correspondiente al período comprendido entre septiembre y diciembre, donde se pondrá en marcha nuevos cursos de diferentes especialidades”.

El concejal ha asegurado finalmente que “las políticas de empleo son una de las principales prioridades para este equipo de Gobierno municipal. Porque un empleo puede abrir nuevas puertas a una persona, puede cambiar una vida”.