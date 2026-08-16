Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec en Castellón: "El Imserso ha llegado a tal nivel de pérdidas que tenemos que cerrar el hotel"

El sector turístico de Castellón atraviesa un momento marcado por su dinamismo, con récords de ocupación, mientras avanza con paso firma hacia su internacionalización y, sobre todo, hacia su desestacionalización. El vicepresidente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego, analiza en pleno momento cumbre de la temporada estival cómo se encuentra la demanda y en qué líneas trabajan, también de cara al aún temido invierno.

¿Qué primeros balances hacen de la temporada alta turística?

El análisis de tendencia de julio ha sido bueno, igual que el año pasado fue mejor que los anteriores.Hemos observado un incremento de ocupación lineal de aproximadamente tres puntos. Castellón suele moverse entre un 80-82% de ocupación en julio y este año hemos estado entre el 82-85%. La segunda tendencia que nos está llamando la atención, que también se produjo el año pasado y habrá que ver si se consolida, es que los días de mayor ocupación están siendo los laborables y no los fines de semana como venía siendo lo tradicional. En agosto, la demanda se consolida y Castellón se mueve alrededor de un 90% de ocupación. En general, la temporada está siendo muy buena. Ahora nos falta septiembre, que lo ratificará si no tenemos ningún problema de última hora vinculado a la climatología.

Desde Hosbec ya apuntaban a principios de año que una de las asignaturas pendientes de Castellón es la rentabilidad. ¿Se están produciendo avances?

Estamos trabajando de momento en la ocupación, no en el precio. Las operativas que se están trayendo, la de checos, eslovacos o ingleses, se están vendiendo a un precio más bajo para poder captar a estos mercados. Lo hacemos con una perspectiva estratégica de que se vayan consolidando y progresivamente vayan ampliando la temporada, que ahora está muy próxima a la temporada alta. Pero con ello yo estoy pensando en octubre, cuando se nos vaya el mercado español, a ver si estos mercados se consolidan. Entonces la rentabilidad hoy todavía no está, pero sí que empezamos a tener segmentos que esperamos que en un horizonte de tres a cinco años alcancen esa rentabilidad.

¿Qué impacto ha tenido el eclipse en la demanda?

El impacto es principalmente mediático. Algunas zonas han podido tener n mayor incremento de ocupación, sobre todo las casas o apartamentos rurales, pero los hoteles convencionales no hemos notado un incremento especial de ocupación o precios, pues estas fechas ya las teníamos prácticamente reservadas sin el eclipse, ya que hablamos del 12 de agosto, que previsiblemente es la semana de mayor precio y ocupación del año. Fuera de los circuitos convencionales, los que alquilan chalés, piscinas o terrazas, sí que lo habrán notado más.

"Llevamos años detrás de dos gigantes británicos, Easyjet Holidays y Jet2, para que traigan vuelos"

El aeropuerto cuenta con una operativa chárter con Eslovaquia, impulsada por Introducing Castellón, y ya hay otra confirmada con Austria. ¿Crecerá esta oferta? ¿Con qué otros destinos se trabaja?

Estamos desde hace tres años trabajando en la ampliación de esa actividad y, en concreto,se pretende reforzar con la entrada de algún otro operador. Hay dos grandes players que llevamos ya años detrás de ellos: Easyjet Holidays y Jet2, los dos gigantes del mercado británico. Easyjet ya programa Castellón, pero queremos que lo haga con vuelos a nuestro aeropuerto. Con el mercado eslovaco la intención es que funcione bien este verano y se animen a ampliar la temporada, que ahora es muy justa, de dos meses y medio, y queremos ir hacia empezar en abril-mayo y alargar a septiembre-octubre. Dentro de esto, también está la posibilidad de ampliar a otros mercados, como Polonia y Hungría. Luego está Alemania: a finales de septiembre traeremos un grupo de agencias especializadas en la zona del interior de Castellón, con la colaboración de la embajada española en Berlín, y ya tenemos colocado un nuevo producto en el mercado alemán, que es una combinación Valencia-Castellón. Luego a través de empresas impulsamos líneas de actuación con el mercado británico, austriaco, alemán, checo y eslovaco.

Septiembre está a la vuelta de la esquina y, con ello, el fin de la temporada alta. ¿En qué acciones de promoción trabaja Hosbec?

Como comentaba, a final de septiembre, tenemos un famtrip con una prestigiosa fundación de Alemania, que estamos organizando desde Hosbec con la colaboración del Patronato, y que trae gente con inquietudes que van más allá del turismo y abarca temas culturales o sociales. Vamos a hacer también una presentación que ya la estamos preparando en Stuttgart para dar a conocer en esta parte de Alemania el destino Castellón. Y a todo ello se suman las acciones y entrevistas para la vuelta a la feria World Travel Market que se celebra en Londres en noviembre.

El mes que viene arrancarán las reservas del Imserso, cuya acogida entre los alojamientos es cada vez más reducida. ¿Seguirá mermando la participación en la provincia?

Sí. Hemos tenido reuniones con Ávoris, la adjudicataria, y le hemos mostrado que así no podemos continuar.Para la provincia de Castellón, dada nuestra estructura social y por las razones sobradamente conocidas por todos, tener programaciones de invierno es vital para mantener los puestos de trabajo y poder tener los hoteles abiertos. Pero el Imserso ha llegado a tal nivel de pérdidas, con los precios y las condiciones que nos pagan, que no nos queda más remedio que cerrar el hotel. La situación es insólita. Nos preocupa mucho que todos los años sea esto el cuento de la marmota, porque lo que se traslada a la sociedad, por lo visto, es que los hoteleros solo queremos ganar dinero. Ahora nos pagan 27 euros por pensión completa: desayuno, comida, cena y dormir. La sensación que tenemos es de desamparo absoluto. Simplemente con una compra en casa ves que no salen los números.

El popular Bono Viaje se reconvirtió hace un par de años en el denominado Bono Dana. ¿Debe volver a transformarse esta herramienta o hay que abandonarla ya?

Cuando la administración pública decide gastar dinero en promoción, parece que todos entendemos que debe acudir, por ejemplo, a Alemania a captar viajeros. Pon que, entre unas cosas y otras, invierte 300.000 euros y luego no tenemos la certeza de que vengan 10 o 25 alemanes. En cambio, invierte 300.000 euros para que gente de la Comunitat Valenciana viaje por la Comunitat y resulta que genera un efecto multiplicador. Es decir, la eficiencia es mucho mejor. Otra cosa es el debate sobre si se destina el dinero público a que la gente viaje. Para zonas como el interior de Castellón, los bonos son fundamentales, porque si no la estacionalidad es tan brutal que solo se trabaja el sábado. Es un tema que tiene muchas aristas que requieren analizarse con objetividad, pero a mí me parece que un apoyo a este tipo de actividades con todos los controles éticos que correspondan, es una inversión pública muy interesante.