20 años del carnet por puntos en Castellón: la velocidad se lleva 239.552 créditos retirados

Este verano se cumplen 20 años de la entrada en vigor del permiso por puntos en España, una de las medidas más relevantes impulsadas en materia de seguridad vial en las últimas décadas, según la dirección general de Tráfico. Pero ¿cuál ha sido su impacto en Castelló? Según la Jefatura Provincial de Tráfico, ocho de cada diez conductores castellonenses conservan los 15 puntos del carnet. En concreto, de los 491.894 conductores de la provincia de Castellón, 387.026 conservan los 15 puntos, lo que supone el 78,7% del total.

En cuanto al 20% restante, desde la Jefatura Provincial de Tráfico explican que el superar los límites de velocidad es la infracción que más puntos ha detraído en este periodo, con 239.552. Las tres infracciones siguientes ni de lejos suponen en conjunto tantos puntos perdidos como el exceso de velocidad. Así, a mucha distancia se sitúa el conducir sin llevar convenientemente abrochado el cinturón de seguridad, con 43.508 créditos; y usar el teléfono móvil mientras se está al volante, con 33.274. Por detrás de estos, está el positivo en consumo de alcohol, con 27.632.

Las denuncias por infracciones de Tráfico han aumentado en el último año en Castellón. El último balance anual presentado hace escasos días por la Dirección General de Tráfico refleja que en el 2025 se contabilizaron más de 132.000 denuncias en Castellón, lo que refleja un aumento del 3%, lo que equivale a más de 3.700 denuncias extra. En total, como media se impusieron en la provincia más de 360 multas diarias.

Además los ingresos por cobro de multas aumentaron, hasta alcanzar los 11,824 millones de euros en el 2025, frente a los 11,313 millones en el 2024, lo que supone un 2,3% más.

Las 10 denuncias top de 2025

Ocho de cada diez denuncias en el 2025 fueron por dos infracciones: el exceso de velocidad o las relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). De este modo, la Jefatura Provincial de Tráfico ofrece más detalles. Atendiendo a la casuística de las infracciones estas fueron las que más infracciones conllevaron:

Superar los límites de velocidad: 97.039 denuncias. Las relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos: 13.980 multas. Circular sin seguro: 3.310. Permiso de conducción: 2.784. Relativos al uso inadecuado de sistemas de protección (cinturón, casco, SRI): 2.165 No identificar al conductor: 1940 Alcohol/drogas: 1.653. Uso de dispositivos en la conducción: 1272. Conducción negligente: 704. Conducción temeraria: 96.

Valoraciones

Desde la Dirección General de Tráfico destacan el papel del carnet por puntos como herramienta para corregir conductas de riesgo y promover una conducción más segura. Aunque el volumen de puntos retirados ha aumentado en los últimos años, este incremento responde a las modificaciones normativas que han endurecido determinadas infracciones más que a un deterioro generalizado del comportamiento de los conductores. Como ejemplo citan el aumento de la pérdida de puntos para las infracciones más graves relacionadas con el consumo de alcohol y drogas (que pasaron de detraer 4 a 6 puntos), así como con el uso del teléfono móvil en la mano (que pasaron de detraer 3 a 6 puntos), y no utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección (que pasaron de 3 a 4 puntos detraídos).

Alcohol y drogas

En el caso del alcohol y drogas, este semestre ha descendido el número de sanciones. En concreto, las denuncias por consumo de alcohol han bajado, de 342 de enero a junio del 2025 a 312 en el mismo periodo de 2026. Mayor caída se ha dado en los positivos por el consumo de drogas, de 442 a 327.

Labor reeducadora

Desde la DGT defienden que la pérdida de puntos cumple una labor reeducadora. Nueve de cada diez conductores que han perdido la vigencia de su permiso lo han hecho una sola vez, mientras que cerca del 8 por ciento ha reincidido en dos ocasiones. Los casos más persistentes con tres o más pérdidas del permiso son minoritarios, con apenas el 1,1 por ciento de las pérdidas de vigencia que se han registrado desde la implantación del sistema.

Claroscuros

Por contra, desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) refieren balance de «claroscuros» debido a importantes lagunas legales y deficiencias en las notificaciones. En ese sentido describen una falta de inmediatez sancionadora. "Actualmente, un conductor que ha agotado por completo su saldo de puntos puede continuar circulando legalmente y cometiendo nuevas infracciones debido a la lentitud en la ejecución administrativa de la suspensión", señalan desde AEA. Además, indican, persisten situaciones de desigualdad normativa. Por un lado, las detracciones de puntos no se aplican en igualdad de condiciones a los conductores extranjeros. Por otro lado, existen casos de conductores condenados por delitos graves contra la seguridad vial —como tasas delictivas de alcoholemia— cuyos saldos de puntos no se ven alterados en la vía administrativa debido a la falta de coordinación interna.

Conflictos en los cursos y fallos en las notificaciones

Los cursos de sensibilización y reeducación vial orientados a recuperar el crédito del carnet tampoco han estado exentos de polémica. La última disputa se centra en la reducción del volumen de puntos recuperables por curso, que ha pasado de seis a cuatro. Esta rebaja ha sido denunciada judicialmente ante la Audiencia Nacional por la AEA al considerarla ilegal.

A este conflicto se suma una grave falta de seguridad jurídica para los ciudadanos. Las autoridades competentes en Tráfico no anotan en plazo las pérdidas de puntos, lo que impide a los usuarios conocer con certeza su saldo real disponible. Deficiencias notables en el sistema de notificación de multas provocan que, hoy en día, cientos de miles de conductores circulen por las vías públicas sin ser conscientes de que carecen de una autorización válida para conducir.

El balance: un altavoz contra la inseguridad vial

A pesar de que este singular permiso por puntos español presenta evidentes aspectos mejorables en su engranaje administrativo, su balance histórico e institucional arroja un resultado positivo.

Desde luego en AEA le reconocemos al menos un mérito incuestionable: haber servido de plataforma permanente para mantener la atención de la sociedad sobre el grave problema de la inseguridad vial que afecta cada año a las calles y carreteras del país, transformando la percepción del riesgo al volante.

Fallecidos

En cuanto a la evolución de fallecidos. En España en 2025 perdieron la via 1119 personas en las carreteras, frente a las 1.161 de 2016 y 2.989 en 2006, lo que evidencia el saltó en 20 años pero también la pérdida de efectividad como elemento de concienciación conforme ha pasado el tiempo. En Castellón, mientras se ha pasado de 56 muertos en 2006 a 31 en 2016 y 20 fallecidos en carretera en 2025.