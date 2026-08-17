Aemet avisa de una situación meteorológica "muy adversa" en Castellón: las máximas llegarán a los 42 grados

"Situación meteorológica muy adversa". Es lo que anuncia para Castellón la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a esta semana, con temperaturas que alcanzarán los 42 grados debido a un "viento de poniente persistente".

Asimismo, y al contrario que en otras ocasiones este verano, cuando las olas de calor han sido más intensas en el interior, de cumplirse las previsiones, en el litoral también se superarán los 40 grados.

Dos días de intenso calor

Aemet sitúa el episodio de temperaturas extremas entre el miércoles y el jueves. Durante la primera jornada, los termómetros se pueden ir hasta los 42 grados en zonas del Alto Palancia y llegarán a los 40 en el Alto Mijares.

Temperaturas máximas previstas en Castellón este miércoles. / Aemet

El jueves el calor intenso se trasladará hasta el litoral y en Castelló las máximas pueden escalar hasta los 41 grados.

"Además del peligro para la salud, sobre todo en personas vulnerables, los índices de riesgo de incendios serán extremos, con capacidad rápida de propagación por combinación de calor, viento de poniente y humedad baja", advierten desde Aemet.

Fin del episodio de calor extremo

El deseado descenso de las temperaturas se producirá de forma gradual. El viernes, las máximas no superarán los 36 grados en la provincia; pero será el sábado cuando sea más evidente, ya que de cumplirse las previsiones, habrá muchas zonas en el interior donde ni siquera alcancen los 30 grados.

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Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón: