La Diputación planta cara a las lluvias torrenciales y activará la línea de catástrofes

La Diputación de Castellón planta cara a las lluvias torrenciales y activará la línea de catástrofes para sufragar los gastos que puedan ocasionar.

La institución provincial convocará la comisión técnica de seguimiento de catástrofes a final de mes para evaluar los municipios afectados por fenómenos meteorológicos adversos, como las lluvias registradas este pasado sábado en Bejís y Torás.

Estos dos municipios registraron 186 l/m² y 142 l/m² de agua y granizo, sin ocasionar daños personales pero, por contra, sí que hubo daños materiales, los cuales se evaluarán y cuantificarán en la próxima comisión técnica de seguimiento y, con ello, activar la partida económica correspondiente.

“Desde el Gobierno Provincial respondemos con la mayor diligencia ante una catástrofe y ponemos esta línea de ayudas a disposición de los municipios para hacer frente a los daños por el temporal y, así, no dejar a nadie atrás”, ha expresado el vicepresidente y responsable de Buen Gobierno, Héctor Folgado.

El vicepresidente provincial ha continuado explicando que, “como se prevé tiempo adverso en los próximos meses, convocaremos la comisión técnica de seguimiento de catástrofes a final del mes de agosto, de septiembre, de octubre y de noviembre en las que evaluaremos los daños registrados tras una catástrofe de este tipo”.

Recordar que esta línea de ayuda, impulsada por este Gobierno Provincial y enmarcada en el plan provincial de respuesta rápida ante catástrofes, está destinada a los municipios menores de 20.000 habitantes y abarca tanto gastos corrientes como inversiones, con el propósito de apoyar a las corporaciones locales en situaciones de urgencia y catástrofe. La subvención máxima por beneficiario es de 10.000 euros, salvo en aquellos casos especiales que, en su caso, sean apreciados por la comisión de valoración, de los que se dejará constancia expresamente en la resolución.

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“Ante las catástrofes, seguimos garantizando una rápida respuesta para mitigar las consecuencias lo más pronto posible, subrayando nuestra prioridad en la atención a los municipios y a los castellonenses”, ha concluido Héctor Folgado.