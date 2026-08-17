Los hoteles de Castellón amenazan de nuevo con dejar el Imserso: "Las pérdidas son inasumibles"

El Imserso vuelve a pender de un hilo en Castellón. La patronal hotelera Hosbec advierte de que un número creciente de establecimientos de la Comunitat se plantea no participar en la próxima edición del programa de Turismo Social, correspondiente a la temporada 2026-2027, si el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no revisa al alza las condiciones económicas del contrato. "El modelo no es sostenible. No podemos ser nosotros los que financiemos el programa con perdidas que ya son inasumibles", denuncian los hosteleros.

La advertencia de los empresarios tiene una lectura especialmente sensible en Castellón, donde la temporada baja continúa siendo uno de los grandes retos del sector turístico y el turismo sénior es una de las pocas herramientas capaces de llenar camas fuera del verano. En una entrevista publicada este fin de semana en Mediterráneo, Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec en Castellón, ya alertaba de que la participación de los hoteles en el Imserso seguirá reduciéndose si no cambian las condiciones actuales. "Para la provincia tener programaciones de invierno es vital para mantener los puestos de trabajo y poder tener los hoteles abiertos. El problema es que el programa ha llegado a tal nivel de pérdidas que, con los precios actuales, a muchos establecimientos no les queda más remedio que cerrar”, alertaba.

La patronal autonómica abunda en ese mismo diagnóstico. La oferta actual del programa se sitúa en torno a los 28-30 euros por persona y día en régimen de pensión completa, con servicios incluidos como agua, vino, animación y toda la operativa de hoteles de tres y cuatro estrellas. Unas tarifas que las empresas hoteleras consideran insuficientes para cubrir los costes reales de explotación de un establecimiento hotelero que no dejan de subir cada año. "El Imserso ha vuelto a congelar un año más la dotación económica y según nuestros cálculos el precio mínimo necesario para no operar a pérdidas se sitúa en no menos de 35 euros más IVA por persona y día", aseguran mientras denuncian que la brecha entre lo que se paga y lo que cuesta prestar el servicio se ha ampliado en los últimos años, mientras el contrato se ha ido prorrogando sin actualización de precios pese a que los costes de producción del sector han crecido por encima del 30%.

Turistas sénior en la entrada de un establecimiento hotelero. / Mediterráneo

Los hoteleros insisten en que llevan años advirtiendo de que este modelo no es sostenible. "No pedimos hacer negocio con el Imserso, renunciamos a ganar ni un solo céntimo, pero no podemos ser nosotros los que financiemos el programa con pérdidas que ya son inasumibles”, ha señalado el presidente de Hosbec, Fede Fuster. El dirigente defiende que el sector quiere seguir ofreciendo servicio a los mayores y manteniendo empleo en temporada baja, pero advierte de que ese compromiso “tiene un límite”.

Cada vez menos hoteles

La directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García Córcoles, advierte asimismo de que el deterioro del programa ya se nota en la oferta. “El número de hoteles que participan es cada vez menor, y los que continúan advierten de que reducirán las habitaciones y cupos que ponen a disposición del Imserso para amortiguar estas pérdidas”, afirma. "Si no hay una corrección de precios, varios establecimientos optarán directamente por cerrar durante los meses de invierno", añade.

¿Y qué pide la patronal hotelera? Los empresarios reclaman al Ministerio de Derechos Sociales una actualización inmediata de la dotación presupuestaria para que el precio por persona y día cubra los costes reales. También reivindican un mecanismo de revisión periódica de tarifas, un sistema que garantice la comercialización de plazas en diciembre, enero y febrero, y un diálogo “efectivo y honesto” con el sector antes de cerrar las condiciones de la próxima temporada.