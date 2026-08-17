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PortCastelló impulsa las obras de eficiencia energética en el antiguo Comedor de Obreros con el respaldo de los Fondos FEDER

Los trabajos se centran en la renovación de la cubierta y la envolvente térmica de este inmueble histórico del puerto de Castellón.

El proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), incluye una planta fotovoltaica de 27 kWp para autoconsumo.

Rubén Ibáñez: “seguimos apostando por la sostenibilidad y la apuesta por energías limpias buscando en la medida de lo posible un autoconsumo en aquellas instalaciones que lo permitan"

Placas solares en la cubierta del comedor.

Placas solares en la cubierta del comedor. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Las obras de rehabilitación integral del antiguo Comedor de Obreros del puerto de Castellón avanzan a buen ritmo. Esta actuación permite recuperar y modernizar un edificio emblemático construido en 1940, que históricamente sirvió como espacio de servicio para los trabajadores portuarios y que ahora se adapta a los estándares actuales de eficiencia energética, sostenibilidad y descarbonización.

Actualmente, las intervenciones en marcha se centran en la remodelación integral de la cubierta y la mejora de la envolvente térmica. Los trabajos corrigen las pendientes de la cubierta para asegurar la evacuación de aguas pluviales, renuevan la impermeabilización e incorporan aislamiento térmico de alta densidad. Estas medidas reducen las pérdidas de energía del inmueble y minimizan la demanda energética para su climatización tanto en invierno como en verano.

De forma paralela, el proyecto aborda la sustitución completa de las antiguas instalaciones de climatización y ventilación por sistemas de alta eficiencia orientados a espacios de uso público, ya que el edificio albergará un servicio de restauración.

Imagen de la fachada del comedor.

Imagen de la fachada del comedor. / Mediterráneo

Entre los hitos clave de la obra destaca la instalación de una planta solar fotovoltaica de 27 kWp en la cubierta del inmueble, equipada con módulos de alta eficiencia e inversores de última generación. Esta infraestructura generará energía limpia in situ, incrementando el grado de autosuficiencia energética del edificio y reduciendo la huella de carbono derivada de su actividad.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que “seguimos apostando por la sostenibilidad y la apuesta por energías limpias buscando en la medida de lo posible un autoconsumo en aquellas instalaciones que lo permitan.”

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Esta intervención cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027, cuyo objetivo es acelerar la transición ecológica y la eficiencia energética en las infraestructuras públicas.

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