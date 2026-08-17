Un regional entre València y Vinaròs viaja abarrotado coincidiendo con el inicio del Rototom: "Vamos como sardinas en lata"
El aumento de desplazamientos propio de agosto coincide estos días con la celebración de uno de los principales festivales del verano en Benicàssim
El mes de agosto concentra tradicionalmente un elevado volumen de desplazamientos por la provincia de Castellón, especialmente en el eje ferroviario que comunica València con las localidades costeras del norte. A los movimientos habituales de residentes, turistas y trabajadores se suman durante estos días los viajes asociados a los distintos acontecimientos que se celebran en plena temporada estival.
Según el testimonio de una pasajera que viajaba hoy lunes, 17 de agosto, en un Regional con destino Vinaròs ha relatado una situación de elevada ocupación en el interior del convoy. Según nos cuenta, el tren circulaba con tal cantidad de viajeros que las plataformas de acceso, las zonas próximas a las puertas y los pasillos se encontraban prácticamente intransitables.
La viajera explicaba poco antes de las 13.00 horas que continuaban subiendo pasajeros pese a la elevada ocupación del tren. «Literalmente no cabe nadie más», señalaba durante el trayecto.
Coincide con el comienzo del Rototom
Entre los pasajeros, según la percepción de esta viajera, había numerosas personas que parecían dirigirse al Rototom Sunsplash, festival que se celebra en Benicàssim. No es posible determinar únicamente a partir de este testimonio cuántos viajeros tenían realmente el festival como destino.
El programa del Rototom Sunsplash 2026 comienza hoy lunes, después de la fiesta de bienvenida celebrada ayer, domingo 16. La organización mantiene actividades hasta el 22 de agosto y permite el acceso a la zona de acampada desde el día 16.
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Calor y dificultades para moverse por el tren
Además de las dificultades para desplazarse por el interior del convoy, la pasajera señala que a pesar de que el aire acondicionado se encontraba funcionando, la gran cantidad de personas hacía que la temperatura dentro del tren fuese muy elevada.
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