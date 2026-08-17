Los talleres de coches de Castelló se quedan sin citas ante la tormenta perfecta del verano

Es la tormenta veraniega perfecta. No se trata de meteorología (aunque también podría serlo), sino de la ingente cantidad de trabajo que afrontan los talleres mecánicos de Castellón. Y es que como cada estío, se acumulan multitud de factores que provocan que la faena se acumule dentro de los talleres y los locales estén completos.

«Dentro lo tengo lleno, con siete coches, que son los que nos caben, pero fuera tengo 40 o 50 coches», cuenta en declaraciones a Mediterráneo Sergio, del Euromaster de la avenida Almazora en Castelló. Para este experimentado profesional, hay tres épocas del año que para los mecánicos suponen tres Tourmalets: «Navidad, Semana Santa y verano. Pero sí que es verdad que el verano es la que más trabajo da», reconoce.

Las causas son muchas y todas ellas convergen los meses de julio y agosto, especialmente el presente mes. Sergio las repasa: «Se juntan por un lado las averías que se encuentra la gente que viene a Castellón como turismo o que está de paso; por otro los castellonenses que se dejan la visita al mecánico para última hora justo antes de irse de vacaciones a algún lado; y además están los talleres que cierran en agosto». Algunos talleres con menos personal deciden disfrutar de sus también merecidas vacaciones y eso termina generando que haya menos oferta de locales para arreglar coches en, justamente, el momento de mayor demanda de todo el año. Uno de los talleres consultados por este diario declinó precisamente atender las preguntas porque no daba de sí, al tener que terminar todavía mucho trabajo antes de, esa misma tarde, bajar la persiana unos días. Los talleres con más personal pueden hacer turnos rotativos de cara a las vacaciones y cogerlas de manera que siga abierto el negocio, pero para algunos es imposible.

Falta mejor formación

A todos esos factores, Oscar, de Talleres Castellón, agrega otro, la falta de mecánicos que conozcan bien el oficio. «Mecánicos hay un montón, pero buenos... No hay», lamenta Oscar, para quien en los ciclos de Formación Profesional (FP) deberían enseñar mejor la profesión para que los nuevos empleados que se integren en la profesión (que suele necesitar de mano de obra) puedan rendir desde su misma incorporación al mundo de la empresa mecánica.

En cualquier caso, la formación para este tipo de empleo cotiza al alza entre los estudiantes de FP: el curso pasado, el 2025/26, se matricularon 821 personas en los diversos programas de FP (desde la Básica hasta la Superior) destinados al Transporte y Mantenimiento de Vehículos, según los datos de la Generalitat Valenciana. Se refleja, así, que cada vez interesa más este tipo de preparación, pero Oscar recalca desde su puesto de trabajo que lo importante es formarse bien durante ese tiempo de preparación: «En las escuelas tienen que enseñarles más».

Tiempo de espera

Ante la caravana de propietarios que acuden día tras día a los talleres mecánicos de la provincia que siguen abiertos, no hay citas rápidas para todos. «Nosotros estamos a tope, hay días que no paran de venir. Ayer vinieron cuatro grúas seguidas una detrás de otra, con coches, por ejemplo, aparte de toda la clientela que tenemos de costumbre. Se junta un poco todo con los locales que cierran y con los que solo trabajan por las mañanas», indica Oscar sobre la carga de trabajo en este establecimiento de un polígono de Castelló.

Sergio, de Euromaster, hace una diferenciación necesaria por los tipos de avería que se le presentan. «Por ejemplo, si es un neumático pinchado que hay que ponerlo nuevo y alguien está de paso aquí o se va de viaje mañana, tengo que tratar de solucionárselo hoy. No voy a dejar a alguien dos semanas tirado en Castellón», bromea el mecánico. Casos similares son los problemas con las pastillas de freno, cuestión que «no se puede dejar» para más tarde.

Sin embargo, si se trata de una avería mecánica de magnitud o de una revisión completa de un automóvil, la cosa cambia. «Estamos dando fecha para dentro de dos semanas en esos casos», concluye. Por tanto, si se tiene que hacer una de estas reparaciones sobre los coches, recomiendan acudir con tiempo suficiente.