Un trágico balance de medio siglo: los incendios forestales calcinan 145.000 ha. en Castellón

Los incendios forestales han calcinado 145.053 hectáreas en la provincia de Castellón durante el último medio siglo. La equivalencia en campos de fútbol es bárbara: 203.000. Volviendo a comparar: supone, respresentan algo menos de una cuarta parte de toda la provincia. Eso sí, como recoge la ecología forestal, un mismo terreno puede volver a arder pasado un tiempo si la vegetación se recupera y vuelve a acumular combustible (matorral seco y bosque joven).

Según las estadísticas de la Conselleria de Medio Ambiente, entre 1976 y 2016 ardieron en la provincia 112.520 hectáreas, con 1994 como el año más trágico. A esa cifra se suman otras 32.533 entre 2017 y 2026, un balance aún provisional, incluyendo el gran incendio originado en la Vall d’Uixó.

El peso de los rayos

Los informes postincendio dan claves como el caso de los rayos, que aparecen detrás de varios de los episodios más graves en Castellón, como los de Espadilla en 1994, Bejís en 2022 o Els Ports también en 1994, de acuerdo con la Estadística General de Incendios Forestales. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica contabiliza 5.773 puntos de incendio forestal en la provincia en un periodo más amplio (1968- 2026).

Bejís encabeza la clasificación de los incendios más extensos del último medio siglo, con 19.362 hectáreas afectadas. Le sigue muy de cerca Espadilla, con 19.311. El fuego de la Vall d’Uixó de 2026 ocupa la tercera posición con 9.644 hectáreas; seguido por Les Useres, con 7.481 totales. A continuación figuran Villanueva de Viver, con 4.700 hectáreas; Chóvar, con unas 4.500; Xert, con 3.200; Segorbe, con unas 2.800; Andilla, con 2.500 dentro de poblaciones de Castellón; y Artana, con 1.611.

Los peores incendios forestales en 50 años en Castellón Municipio/año Ha. quemadas Bejís (2022) 19.362 Espadilla (1994) 19.311 Vall d’Uixó (2026) 9.568 les Useres (2007) 7.481 Villanueva de Viver (2023) 4.700 Chóvar (1994) 4.500 Xert (2022) 3.200 Segorbe (1993) 2.800 Andilla-afección Jérica y Sacañet (2012) 2.500 Artana (2016) 1.611

Más allá de la superficie calcinada, estos incendios provocaron evacuaciones, confinamientos, daños en masas forestales de gran valor y graves afecciones económicas y sociales. El de Bejís quedó además marcado por el tren atrapado por las llamas, mientras que el de la Vall d’Uixó obligó a evacuar a más de 16.000 personas y amenazó de lleno la Sierra de Espadán.

En seis de cada diez casos la causa es el factor humano

Entre 2016 y 2025, el 67,8% de incendios forestales de la Comunitat, dos de cada tres, se relacionó con la acción de las personas: el 38,6% fue intencionado y el 29,2% por negligencias o accidentes. Los rayos originaron algo más de una cuarta parte, mientras que en un 4,5% no se pudo determinar y el 1,1% correspondió a reproducciones. Entre los intencionados destacan los de motivación desconocida, las venganzas y conflictos, las prácticas agrarias para controlar la vegetación, la piromanía patológica y el vandalismo. En negligencias sobresalen el uso del fuego en el campo, niños jugando con fuego, hogueras, vertidos de brasas, quema de basuras y los accidentes con vehículos, maquinaria o herramientas. Acerca del de la Vall d'Uixó de este 2026, se apunta que se originó por acción humana siguiendo el método del mecherazo.