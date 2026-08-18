Aemet sitúa el final de la ola de calor en Castellón: brusca bajada de las temperaturas y ¿lluvia?

Castellón se prepara para un nuevo episodio de calor extremo que, si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podría elevar las temperaturas hasta los 42 grados. De nuevo, habrá que tener precaución extrema con los incendios, mucho cuidado a la hora de llevar a cabo actividades al aire libre y problemas para dormir.

Será sobre todo el miércoles, y especialmente en el interior, cuando se viva con más intensidad este fenómeno. El jueves, se dará también en la costa. Las buenas noticias son que Aemet prevé un reseñable descenso de las temperaturas e, incluso, abre la posibilidad de que se produzcan precipitaciones en la provincia.

Bajan las temperaturas

El viernes ya habrá un importante descenso en los termómetros en todo el territorio, de entre cuatro y seis grados respecto a la jornada precedente. Por ejemplo, en Castelló se podría pasar de los 38 grados a los 31 de máxima. Estos registros tendrán continuidad el sábado pero volverán a bajar el domingo, cuando en muchos municipios no llegarán ni a los 30 grados.

Temperaturas previstas para este domingo en Castellón. / Aemet

Unas temperaturas, en definitiva, mucho más asumible para los castellonenses, que ya han vivido numerosos episodios de calor extremo durante este verano.

Lluvia en Castellón

Un descenso del mercurio que podría llegar acompañado de lluvias, si se cumplen los modelos de probabilidad de precipitaciones de Aemet. Por ejemplo el viernes, entre las 12.00 y las 18.00 horas, la probabilidad es casi segura en el interior y bastante alta en algunos puntos de la costa, de hasta el 85%.

Probabilidad de lluvia en Castellón el viernes entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

No solo podría llover el viernes. El sábado, en ese mismo tramo horario, hay de nuevo muchas probabilidades de lluvia en todo el territorio provincial; y también es posible que haya que usar el paraguas la tarde del domingo.

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Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón: