¿Alquilar o comprar una vivienda? Arrendar en Castellón ya se come una cuarta parte de la renta familiar

¿Alquilar una vivienda o pedir una hipoteca y ser propietario? Ese es el dilema al que se enfrentan cientos de familias de Castellón, aunque si la clave está en qué opción resulta más gravosa la respuesta es clara: arrendar. Mientras en el conjunto de España el alquiler de una casa de dos habitaciones consume ya el 39% de los ingresos netos de una familia media, frente al 29% que exige la compra mediante hipoteca, la provincia mantiene una diferencia similar, aunque con niveles de esfuerzo más moderado. Así, el alquiler supone el 25% de los ingresos del hogar, frente al 17% que representa el pago de una hipoteca, según datos de Idealista.

La fotografía confirma una paradoja cada vez más visible en el mercado residencial: pagar una cuota hipotecaria puede resultar menos pesado mes a mes que afrontar un alquiler, pero la compra sigue condicionada por una barrera de entrada que deja fuera a muchas familias, especialmente jóvenes. Y es que la tasa de esfuerzo para comprar no incluye el ahorro previo necesario para acceder a la financiación, que suele ser el principal obstáculo para quienes no disponen de capital suficiente.

El estudio de Idealista, elaborado con datos del segundo trimestre de 2026, sitúa la tasa de esfuerzo del alquiler en España en el 39%, diez puntos por encima de la compra. El portal atribuye esta presión al encarecimiento de los precios provocado por la escasez de oferta disponible. En el caso del alquiler, el esfuerzo supera con claridad el umbral del 30% que los expertos suelen considerar recomendable.

Castellón, tanto en la capital como en el conjunto provincial, queda por debajo de los mercados más tensionados, pero no escapa al problema de fondo: los alquileres se han encarecido, la oferta disponible es limitada y muchas familias encuentran más difícil acceder a una vivienda en arrendamiento que asumir una hipoteca si cuentan con ahorros previos.

Málaga lidera la presión del alquiler

A nivel provincial, Málaga es el territorio donde alquilar exige más esfuerzo, con el 58% de los ingresos familiares. Le siguen Baleares, con el 48%, y varias provincias por encima del 30%, entre ellas Valencia, con el 38%; Alicante y Madrid, con el 37%; Cádiz, con el 35%; Huelva, con el 33% y Las Palmas y Barcelona, con el 32%.

En la compra, la presión también crece, pero en menor medida. Cinco capitales superan el 30% recomendado: Palma, con el 48%; Madrid, con el 39%; San Sebastián, con el 36%; Málaga, con el 35%; y Barcelona, con el 32%. València se sitúa en el 28% y Alicante en el 27%, mientras Castelló (16%) vuelve a quedar por debajo de los mercados más caros.