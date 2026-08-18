Castellón retiene su músculo exportador: los envíos crecen un 5,5% pese al pinchazo en EEUU

La exportación ha sido uno de los salvavidas que ha permitido mantener a flote a la economía de Castellón en los últimos años y la buena noticia es que pasan los meses y el boom no da síntomas de agotamiento. Al contrario. Las empresas de la provincia siguen luciendo músculo exportador y durante los seis primeros meses de este año vendieron al exterior productos por valor de 4.930 millones de euros, un 5,5% más que en el mismo periodo del 2025. Un incremento que cobra aún más valor si se tiene en cuenta que Estados Unidos, uno de los principales destinos de los envíos desde Castellón, sufrió un retroceso que superó el 20%.

Pese al fuerte pinchazo de las ventas en el país norteamericano, los datos dados a conocer este martes por el Ministerio de Economía confirman la capacidad de resistencia del tejido productivo provincial, que crece por encima de la media española y mantiene un amplio superávit comercial.

El avance de Castellón supera claramente el comportamiento nacional, donde las exportaciones crecieron un 2% en el primer semestre, hasta los 201.133,6 millones. Solo en junio, la provincia exportó por valor de 746,7 millones, un 6,1% más que en el mismo mes de 2025.

La fortaleza exterior se traduce también en saldo positivo. Castellón cerró la primera mitad del año con un superávit comercial de 1.451,5 millones y una tasa de cobertura del 141,7%, muy por encima de la media española, situada en torno al 86%. O dicho de una manera más clara: la provincia sigue vendiendo fuera mucho más de lo que compra, mientras España mantiene un déficit comercial superior a los 32.780 millones de euros.

El crecimiento llega, sin embargo, con matices. Las importaciones provinciales aumentaron un 9,6%, hasta los 3.478,5 millones, impulsadas sobre todo por las compras energéticas y los insumos industriales necesarios para mantener la actividad manufacturera. Ese mayor ritmo de las compras redujo ligeramente el superávit respecto al primer semestre de 2025, cuando alcanzó los 1.499,5 millones.

Por sectores, la cerámica sigue siendo el gran pilar del comercio exterior de Castellón, aunque no fue el motor del crecimiento. Las semimanufacturas no químicas, donde se concentra el peso del azulejo, sumaron 1.709,4 millones, el 34,7% del total exportado, pero cayeron un 6,7%. Dentro de ese bloque, los productos cerámicos alcanzaron 1.586,9 millones.

Auge de la maquinaria

El empuje vino de otros capítulos. Los bienes de equipo, que engloban productos como maquinaria para la industria o motores, crecieron un 41,8%, hasta los 467,4 millones, y fueron decisivos para sostener el aumento global de las exportaciones. También avanzaron los productos químicos, que alcanzaron 968,1 millones, un 5,7% más, mientras que alimentación se situó en 684 millones, con una caída del 3,2%.

Europa sigue siendo el gran sostén de las exportaciones de Castellón. Concentró el 67,3% de los envíos y creció un 14%. Los principales mercados fueron Francia (564 millones), Alemania (422)) e Italia (377). Destaca el tirón británico, con un aumento del 67%, y el de Malta (+ 42%).

Ese empuje europeo compensó el tropiezo estadounidense. Las ventas a Estados Unidos bajaron hasta los 316,6 millones, un 20,4% menos, lo que arrastró al conjunto de América, donde las exportaciones cayeron un 12,6%.