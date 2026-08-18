CCOO denuncia el bloqueo del III Plan de Igualdad en el Hospital Provincial y lleva la inacción del centro a la Inspección de Trabajo
La Sección Sindical de CCOO alerta de un 'apagón informativo' sobre el cumplimiento del plan de igualdad expirado y exige responsabilidades a la dirección del centro
La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPCS) ha denunciado la paralización absoluta en la negociación del III Plan de Igualdad del centro, un documento, que según indican en un comunicado, es vital para garantizar la equidad laboral y que se encuentra bloqueado por la inacción de la dirección. El sindicato ya ha dado parte a la Inspección de Trabajo, ha señalado.
Según indican, el anterior marco regulador caducó el 1 de enero de 2026. Desde entonces, no solo no se ha avanzado en la redacción del nuevo documento, sino que la comisión de elaboración ni siquiera es convocada para reunirse. A esta parálisis se suma una preocupante falta de transparencia: no existe ninguna evidencia documental ni datos que avalen el grado de cumplimiento del plan ya expirado, dejando en el aire los derechos de la plantilla.
Apagón informativo
Desde CCOO advierten de un “apagón informativo” intencionado. Las reiteradas peticiones de información y de seguimiento registradas por esta Sección Sindical están siendo ignoradas sistemáticamente por los responsables del consorcio, impidiendo el ejercicio de la labor de supervisión sindical.
“La ineficacia en la gestión de las políticas de igualdad en el Hospital Provincial ha tocado fondo”, señalan desde la representación de CCOO. “Es inaceptable que en pleno 2026 la comisión de elaboración esté congelada. Por ello, exigimos que el actual presidente de la comisión de igualdad dé un paso atrás y asuma las responsabilidades de una gestión que está perjudicando directamente a los trabajadores y trabajadoras del centro”.
Protocolo LGTBIQA+
Además del bloqueo del Plan de Igualdad, el sindicato alerta de otra grave carencia normativa: el CHPCS sigue sin contar a día de hoy con un protocolo específico de protección LGTBIQA+, una herramienta fundamental y de obligado cumplimiento para prevenir la discriminación y garantizar espacios de trabajo seguros y diversos.
CCOO reitera que no rebajará la presión hasta que se retome el calendario de reuniones, se rindan cuentas sobre el plan anterior y se dote al Consorcio de las herramientas de igualdad y diversidad que marca la ley y que la plantilla merece.
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