Compromís reclama un plan para renovar las redes de agua potable en Castellón

Compromís en la Diputación de Castellón ha reclamado la puesta en marcha de un plan extraordinario de inversiones para modernizar las redes municipales de agua potable, una infraestructura que la coalición considera prioritaria ante el envejecimiento de las instalaciones de muchos municipios de la provincia.

El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha advertido de que "demasiados ayuntamientos siguen padeciendo unas redes anticuadas que provocan fugas constantes y un despilfarro de recursos que nadie se puede permitir".

Según la coalición, muchos municipios, especialmente los más pequeños, acumulan décadas sin poder afrontar una renovación integral de sus conducciones porque el coste supera con creces su capacidad económica.

"Hablamos de infraestructuras invisibles, pero absolutamente imprescindibles. Cuando una tubería revienta o una red pierde una parte importante del caudal, no solo se pierde agua: también se disparan los costes municipales y se pone en riesgo la calidad del servicio que reciben los vecinos", ha señalado Guardiola.

Compromís considera que la Diputación debería recuperar una línea estable de ayudas destinada a la renovación integral de las redes de abastecimiento, incorporando criterios de eficiencia hídrica, digitalización y eliminación de los materiales más antiguos, como las conducciones de amianto que todavía existen en algunos municipios. La propuesta también contempla la implantación progresiva de sistemas inteligentes de lectura y control del consumo para detectar fugas con mayor rapidez.

"Cada euro invertido en modernizar una red de agua evita reparaciones futuras, reduce el consumo, mejora el servicio y genera ahorro para los ayuntamientos. Es una de las inversiones más rentables que puede realizar una administración pública", ha defendido el portavoz.

Compromís también reclama que la Diputación aumente la asistencia técnica a los municipios para que puedan redactar proyectos y optar a los programas de financiación europea y autonómica relacionados con la gestión eficiente del agua.

"Las redes de agua son una infraestructura esencial para garantizar un servicio público de calidad. Invertir en su modernización es invertir en eficiencia, sostenibilidad y en el futuro de nuestros pueblos", ha concluido Guardiola.