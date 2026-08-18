El Consell toma medidas ante la 'ponentà' con máximas de 42º en Castellón: estas son las restricciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso naranja en el litoral sur de Castellón por máximas que pueden alcanzar los 39º y amarillo en el resto de la provincia. Algunas zonas pueden superar los 40º e incluso en puntos del Alto Palancia llegar a 42º, caso de Soneja.

Será, como ha comentado Aemet, una "situación meteorológica muy adversa". Por ello, el Consell ha establecido el nivel 3 de premergencia del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en toda la Comunitat desde el miércoles y hasta el viernes 21 y ha pedido extremar las precauciones.

Restricciones

Dicha resolución establece, entre otras restricciones, la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

“Es fundamental también actuar con la máxima responsabilidad y respetar la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros) y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales”, ha remarcado el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras.

Parques naturales afectados

Con motivo de esta situación meteorológica extraordinaria, se añaden una serie de restricciones adicionales, como la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales. En el caso de Castellón afecta a la Serra d’Espadà y Sierra Calderona.

Igualmente, se prohíbe cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado.

Además, las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

Limitaciones al ‘bou al carrer’

Por otro lado, la Conselleria de Emergencias e Interior ha emitido unas recomendaciones dirigidas a proteger el bienestar animal en los festejos de bous al carrer, en las que propone no realizar estos festejos entre las 12.00 y las 19.00 horas. En caso de celebrarse, la Conselleria recomienda que el tiempo de exhibición de cada res, considerada individualmente, no supere los diez minutos y que sea controlado por el director del festejo o el propio ganadero con la asistencia del experto taurino, colaboradores voluntarios y, en su caso, personal veterinario. Emergencias recuerda lo establecido en el reglamento sobre los corrales habilitados para las reses, que deben cumplir con una serie de características, de tamaño, suministro de agua, ventilación y zonas de sombra, entre otras, para garantizar el descanso y seguridad de los animales.

Otro efecto de estos episodios, según el catedrático del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, es que «siguen sobrecalentando el mar, ya a punto de alcanzar los 30º en el Golfo de Valencia».