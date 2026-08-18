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La respuesta de la federación de caza a la petición de los ecologistas de una moratoria a la caza en la Serra d'Espadà tras el incendio: "Una muestra más de ignorancia"

Ecologistes en Acció pide a la Generalitat que suspenda temporalmente la actividad cinegética en trece municipios afectados.... La federación de caza replica que esa prohibición ya existe

Así trabajan los bomberos para frenar las llamas en el incendio de la Vall d'Uixó

Así trabajan los bomberos para frenar las llamas en el incendio de la Vall d'Uixó / Fernando Bustamante

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Ecologistes en Acció del País Valencià ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio una moratoria temporal de la actividad cinegética en trece municipios del Parque Natural de la Serra d’Espadà y de su entorno, después del grave incendio forestal iniciado el pasado 25 de julio en la Vall d’Uixó. Mientras, desde la federación de caza de la Comunitat, su presidenta, Lorena Martínez, ha señalado que esta petición es "una muestra más de la ignorancia y el desconocimiento de estos grupos", pues "en los terrenos quemados ya se prohíbe la caza durante dos temporadas post incendio". En ese sentido, Martínez señaló que "lo que tienen que hacer es lo que hacemos los cazadores que es subir al monte a ayudar a recuperar lo perdido y a darle de comer a los animales que queden y no tanta propuesta de despacho ignorante".

El fuego ha quemado 9.300 hectáreas, de las cuales 3.581 corresponden en el Parque Natural de la Serra d’Espadà, provocando una alteración muy grave de los ecosistemas y de los hábitats utilizados por la fauna para alimentarse, reproducirse y refugiarse.

La organización ecologista recuerda que un incendio de esta magnitud no solo causa la muerte directa de numerosos animales, si no que los ejemplares que consiguen sobrevivir se ven obligados a abandonar las zonas quemadas y a concentrarse en espacios próximos que no han sido afectados por el fuego, donde tienen que encontrar alimento y refugio en unas condiciones especialmente difíciles.

Los municipios afectados

La petición presentada a la Generalitat reclama que la moratoria se extienda a la totalidad de los términos municipales de Aín, Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Artana, Betxí, Chóvar, Eslida, la Vall d’Uixó, la Vilavella, Nules, Onda, Sueras y Tales.

Estos son municipios afectados directamente por el incendio o limítrofes con las zonas quemadas y que, por lo tanto, pueden estar actuando actualmente como refugio para la fauna desplazada, según han indicado.

Evitar perturbar a los animales y favorecer la regeneración

Ecologistes en Acció advierte que la recuperación después de un gran incendio forestal requiere reducir al máximo las nuevas perturbaciones. Por eso, durante los próximos meses resultará especialmente importante favorecer la regeneración de la vegetación, proteger el suelo ante la erosión y permitir que las poblaciones animales recuperan progresivamente sus hábitats.

En este contexto, el tráfico asociado a la actividad cinegética, incluidos vehículos, personas y perros, puede incrementar las molestias sobre la fauna e interferir en este proceso de recuperación.

La normativa ya contempla restricciones después de los incendios

La solicitud recuerda que la legislación valenciana ya prohíbe la caza a los terrenos forestales incendiados durante el periodo establecido legalmente. Además, el mismo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra d’Espadà establece que en los terrenos forestales incendiados no se permite el aprovechamiento cinegético durante los dos años siguientes, un plazo que la Generalitat puede prolongar cuando sea necesario para proteger la fauna o garantizar la regeneración del bosque.

Ecologistes en Acció considera, pero, que las dimensiones excepcionales de este incendio hacen necesario adoptar una medida más amplia basada en el principio de precaución.

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La organización reclama, en primer lugar, que la Generalitat garantice y vigile rigurosamente el cumplimiento de la prohibición de cazar a los terrenos incendiados. Paralelamente, pide que esta protección se extienda temporalmente en los municipios del entorno hasta que la evolución de las poblaciones de fauna y de los ecosistemas permita retomar la actividad sin comprometer la recuperación ambiental.

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