La Generalitat atiende a cerca de 600 mujeres víctimas de violencia sexual en Castellón en solo seis meses

La Generalitat atiende a cerca de 600 mujeres víctimas de violencia sexual a través del programa Alba en Castellón en solo seis meses. En concreto, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha precisado que esta iniciativa ha atendido a 541 mujeres en Castellón durante el primer semestre de 2026.

El Programa Alba, ha explicado Camarero, ofrece atención integral y especializada a mujeres víctimas de explotación sexual, en ámbitos de prostitución y/o trata, así como itinerarios de promoción y acompañamiento. Además, procura alojamiento de emergencia en la red residencial en el momento en que una mujer sola o con sus hijos e hijas menores decide abandonar la situación de explotación.

La titular de Igualdad ha informado también que el número de mujeres a las que atendió por primera vez fue de 242; se realizaron 44 Planes de Atención Individualizados y se llevaron a cabo 294 actuaciones en calle y medio abierto.

“Nuestro objetivo -ha señalado la vicepresidenta- es reforzar la protección de las mujeres más vulnerables, luchar contra la trata y la explotación sexual y fortalecer nuestra red de atención integral a las víctimas”.

En este contexto, Camarero ha puesto de relieve el incremento del presupuesto destinado por la Generalitat a este programa, “que ha pasado de 2,6 millones de euros a alcanzar los 3.597.539 millones de euros para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2027”.

Así lo ha manifestado durante su visita al centro del Programa Alba en Castellón en la que ha estado acompañada por el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño.

Este centro forma parte de la red de recursos dependientes del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, formado por tres centros en la Comunitat Valenciana, uno en cada capital de provincia.

Los centros cuentan con un equipo multidisciplinar, que trabajan tanto en la sede como de forma itinerante, y ofrecen atención social; intervención psicológica; asesoramiento jurídico; alojamiento temporal de emergencia; detección de víctimas de trata; itinerarios individualizados de inserción laboral; unidad móvil; actividades de formación y promoción; y acciones de sensibilización y prevención.

La consellera Susana Camarero recuerda la puesta en marcha de la I Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana / GVA

Estrategia contra la trata

Camarero se ha referido también a la I Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027, un programa puesto en marcha por el Consell para “ofrecer recursos y proteger, asistir y reparar a las víctimas”.

En este sentido, la vicepresidenta ha hecho hincapié en que la trata es una lacra “que vulnera la libertad, la dignidad y los derechos humanos y que prevenirla y actuar es responsabilidad de todas y todos”.

La estrategia, impulsada desde el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, cuenta con un presupuesto cercano a los 6 millones de euros, y tiene como objetivo prevenir, detectar, combatir y erradicar el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, así como garantizar la protección integral de los derechos de las víctimas.

La titular de Igualdad ha señalado que esta estrategia viene a reforzar la red de recursos de la Generalitat de asistencia social integral a las víctimas de violencia sobre la Mujer. Asimismo, ha añadido que para su puesta en marcha se ha contado con la participación de más de 20 organizaciones dedicadas específicamente a la lucha contra la violencia sobre la mujer, “que resultan fundamentales por ser, en muchas ocasiones, el primer contacto con la víctima”.